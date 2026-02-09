阿公1習慣害孫久咳！醫曝2手菸真相：颱風才吹得散

生活中心／李筱舲報導



有抽菸習慣的家長，常陷入「通風清潔就能防菸害」的迷思，以為開窗就能讓孩子避開二、三手菸的風險。然而，兒童腸胃科醫師洪華希提醒，這種觀念存在巨大誤區。即使門窗大開，空氣中殘留的致癌物質仍難以完全消除，對孩童呼吸道與長期健康造成的威脅不容小覷，唯有落實「室內零菸害」才是真正的保護之道。





別再安慰有開窗！阿公「1習慣」害孫久咳不癒…醫曝：2手菸颱風才吹得散

洪華希醫師發文指出二手菸對孩童的呼吸道與長期健康的威脅。（圖／翻攝自臉書粉專《肚肚醫師-洪華希》）

門診案例：孩子過敏難癒，竟是「室內菸」惹的禍

洪醫師近日在臉書分享門診案例，一名孩童因過敏、久咳不癒就診，儘管家中環境整潔且無飼養寵物，孩子的過敏仍反覆發作，在追查下才發現關鍵在於長輩常在室內抽菸。醫師解釋，香菸中的菸草燃燒會釋放超過7000種化學物質，其中包含70種一級致癌物，特別是香菸在閒置悶燒時逸散出的「側流菸」，由於燃燒溫度較低，導致有機物「不完全燃燒」，產生出的致癌物濃度比吸菸者吸入的「主流菸」還高。

洪華希醫師指出，讓孩子免於二手菸的傷害最正確的作法就是「不要在室內、車內抽菸」。（圖／翻攝自臉書粉專《肚肚醫師-洪華希》）

室內要颳「輕度颱風」才夠！醫師數據揭露開窗散菸的假象

針對通風迷思，洪華希醫師引用研究指出，若要將室內的香菸致癌物吹散，空間所需的換氣量極為驚人。以20坪空間、1人吸菸為例，每0.2秒就需更換一次室內空氣，等同於室內要吹起每秒15公尺的「輕度颱風」級風速，才能讓空間中的致癌物散去，這在工程與經濟上根本不可能達成。因此，醫師強調，別再安慰自己「我有開窗」了！面對二手菸的致癌物質，一般的通風是無法解決二手菸害的。要保護孩子免於二手菸的傷害，最正確且有效的作法就是「不要在室內、車內抽菸」。

