阿公1習慣陷金孫於致癌危機 醫嘆「開窗通風」無用：颳颱風才能吹散

兒童腸胃科醫師洪華希近日分享門診案例，阿公帶著久咳不癒、過敏嚴重的金孫來看診，困惑為何家裡打掃得很乾淨也沒養寵物，孫子過敏仍好不了？一旁阿嬤聽完馬上吐槽「你都在室內抽菸啊！」阿公急忙喊冤「我都有開窗耶！」洪華希直言誤會大了，因為開窗根本不能抹去室內二手菸留下的致癌物，若想吹散，實驗計算風力需要達到輕度颱風的等級…

再次聽到「我有開窗通風啊！」這句耳熟的句子後，洪華希日前在臉書有感而發，決定幫大家長點二手菸的冷知識。

洪華希指出，菸草燃燒會釋放7000多種化學物質，其中近250種有害，還有近70種是國際癌症研究機構（IARC）確認的一級致癌物。菸草燃燒後又分成「主流菸」和「側流菸」。

主流菸被吸菸者吸入時，中心溫度可達900度；在菸閒置悶燒時逸散出的側流菸，溫度較低約在400～600度，在這種低溫悶燒下，會導致有機物質不完全燃燒，複雜的熱裂解過程，反而生成了更多有機毒物。研究指出，側流菸中的亞硝胺、苯等致癌物濃度，其實高於主流菸。

而若要吹散室內抽菸後殘留的致癌物，根據國外專門研究文獻，用30坪空間內有70人、20人抽菸的情境計算，大概需要一個小型龍捲風的風速，才能吹散致癌物。同樣的公式套用到台灣常見小家庭，30坪房子、2大2小、1人抽菸，計算結果：需要能每0.2秒就把家中空氣全部換過一遍，代表室內風速要達到每秒15公尺。

洪華希說明，每秒15公尺風速相當於氣象署定義的7級風，也就是輕度颱風的等級，會把家裡吹得人仰馬翻，所以想把室內致癌物吹散，工程上與經濟上根本不可能辦到。

洪華希呼籲吸菸者別再用「我有開窗」安慰自己，因為面對二手菸的致癌物質，一般通風只是杯水車薪，保護孩子免於二手菸傷害最有效的方式，只能是不要在室內或車內抽菸。

