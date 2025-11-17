中華人民共和國主席習近平。（圖：維基百科）

中日關係緊張，中共像瘋狗一樣亂咬，一邊打出中國觀光客、留學生不要去日本的經濟牌，一邊則以演習之名在東海放放煙火，另外派出海警船到釣魚台耀武揚威的武嚇牌，似乎經濟制裁與武力恫嚇兼具，必定可以嚇得「小日本」跪地求饒。





這些「文攻武嚇」的伎倆已是對台灣的標配，甚至還多次加演圍島軍演，台灣人已經將惡鄰的粗暴行徑當成日常，因為缺乏驚悚感，所以也當成笑話。但中共眼見台灣並不屈服，騎虎難下，只好繼續演下去，軍機艦天天繞台，徒然浪費油料而已，並不能達到任何效果。但是，日本人還沒有看過中國這等陣仗，還很新鮮，可能還要過一陣子，才會開始厭煩。

廣告 廣告





中共為何如此抓狂？不知道的人還以為是兩國出現軍事衝突，但事實並非如此。原來是日本首相高市早苗公開闡述，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」（存立危機事態），並暗示在日本現行的「安全保障法制」下，或可判斷行使集體自衛權。此語一出，從安倍晉三提出「台灣有事、日本有事」後，其內涵首度有如此清晰的陳途。換言之，「台灣有事、日本有事」在高市早苗主政下已由戰略模糊變成戰略清晰。中共因此怒急攻心，不虛張聲勢一番，將無法向國內交待。





習近平一再吹噓「中華民族偉大復興」，要達成這個歷史使命，首先應該把中國變成文明國家，以德服人，才能贏得世人的敬重。然而中共不此之圖，反而想用威脅利誘的手段威鎮天下。





然而，從美中貿易戰開打後，中國經濟陷入低迷，中國市場對絕大多數國家已失去吸引力。當初因為台灣對中國經貿依存度達到四成以上，讓中共可以拿一部的經濟利益當成兩岸紅利賜給給在台代理人，更多是用來制裁台灣。但愈來愈多人發現，「兩岸紅利」不再可觀，而威嚇則像是會咬人的狗不會叫，顯然沒有那麼可怕。由此可見，這一套伎倆中共曾經也用來對付南韓，現在又想對日本如法炮製，看起來無效是必然的。





中國最大的問題在於太過高估自己的力量，低估世人對中國赤裸裸脅迫的反感。其實，高市早苗的表態只是一種被動防衛，亦即一旦中共攻擊台灣，可能波及日本時，日本才會行使自衛權。前提是中共要侵略台灣，才會有後來的日本介入、反擊，如果中共不當侵略者，根本就不必對高市的說法反彈。





因此，中共之所以對日本暴跳如雷，只有一種可能，就是中共犯台意圖被識破而腦羞成怒罷了。















