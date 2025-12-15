阿共打過來「怎麼辦」、「這麼辦」兩書一分析全民防衛、一鼓吹投降！顏聖紘點出異樣「注意哪些媒體推後者」：為資訊識讀的教材

國立中山大學生物科學系副教授顏聖紘昨（15日）發文指出，由王立和綠委沈伯洋合撰的暢銷書《阿共打來怎麼辦》，有另一本叫《阿共打來這麼辦》以近似主題，來傳達相反觀念，前者分析風險與全民可以做的準備，後者則開宗明義要你投降。他提醒，大家可以注意有哪些媒體推薦後者，記得看書評，並稱此例子為資訊識讀的教材。

《阿共打來怎麼辦》是由知識型KOL和專精資訊戰議題的民進黨立委沈伯洋合撰的破解軍事謠言讀物。先前沈伯洋在上電台節目《新聞放鞭炮》就曾指出，因書中破解大量中國散佈的謠言，讓中國解放軍非常在意《阿共打來怎麼辦》，導致後續他頻頻遭到針對。

顏聖紘發文指出，《阿共打來怎麼辦》和《阿共打來這麼辦》是兩本完全不一樣的書；前者分析風險與全民可以做的準備，後者則開宗明義要你投降；前者告訴大家許多台灣必敗的軍事情報都是謠言，但後者直言政府發出的警報才是假消息。



顏聖紘表示，前者出版社是大塊文化，後者出版社是時報文化。對此他也提到，《阿共打來這麼辦》這本書，內容鼓勵疑美降中，並宣稱若中國侵略台灣成功，台幣反而會漲。



顏聖紘提醒，大家可以注意有哪些媒體推薦《阿共打來這麼辦》，其中有遠見、關鍵評論網，也說記得要看書評，此例為資訊識讀的教材。

(圖片來源：博客來)

