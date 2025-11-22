阿兵哥入伍前犯案緩刑撤銷！主張「報效國家＝有警惕」上訴竟然翻案了

記者洪正達／高雄報導

屏東石姓男子於2022年間因涉犯妨害秩序案被宣告緩刑4年，後來又在4年後涉犯恐嚇罪被判處易科刑4個月，因此前案緩刑被撤銷，石男不服上訴，案經高雄高分院審理後，法官認為他已入伍服自願役，且已滿3年未犯他罪，已達到緩刑警惕效果，因此將屏東地院裁定撤銷，並駁回檢方聲請撤銷緩刑，全案定讞，此判例相當罕見。

據了解，石男2022年1月31日涉犯妨害秩序案件，經屏東地院審理後於2024年2月7日判處8個月徒刑、宣告緩刑4年，後來因石男未上訴而定讞，沒想到2022年12月27日也因恐嚇罪，於2024年12月31判處易科刑4個月，屏檢因此聲請撤銷緩刑，屏東地院也認為緩刑沒有預期效果，於是裁定撤銷，石男準備入獄。

但石男不服，主張自己在2025年5月10日已入伍報效國家，認為與屏東地院因緩刑效果不如預期裁定撤銷這點相悖，且自己決定入伍已經算重大改變，倘若撤銷緩刑將無法服役、被剝奪工作權，期盼司法能讓他繼續為國效力。

高雄高分院調查後，認為石男涉及恐嚇罪部分是在妨害秩序遭到起訴後，但尚未移審法院前，距今已有3年多，可見緩刑已達到預期效果，因此將地院裁定、檢方聲請均一併撤銷，全案定讞。

