【華人健康網記者黃曼瑩／台北報導】阿兵哥身強體壯好生育？答案卻是未必！台中一對夫妻不孕4年，原以為問題出在太太身上，經茂盛醫院高級精子檢測才得知：身為阿兵哥壓力大、常熬夜，導致精子慘遭3殺：質量差、精子結合力率差、DNA雙股斷裂，多項精子檢測結果都不及格，以致於求子無望。

阿兵哥「精子」遭3殺，導致夫妻4年不孕！高級精子檢測技術挑好精，成功產女

李茂盛院長和茂盛醫院生殖中心主任黃俊嘉博士說，這位阿兵哥人夫可能因體內氧化壓力大，導致精子DNA雙股斷裂，不但會造成精子與胚胎染色體異常，也會提高流產率。因著李茂盛院長幫他們進行3個月的調理，以維他命C、維他命E、Q10、鋅、精胺酸等養精5寶來補充，並建議改善生活飲食作息、勤運動，即大幅改善阿兵哥人夫的精子質量；同時採用「胚胎影像即時監控系統」及「AI大數據評分系統」，挑選特優等囊胚做植入，即順利著床發育。從進入療程到植入胚胎，只有短短3個月，就讓夫妻倆一舉成功產女。

阿兵哥人夫的精子慘遭三殺，導致夫妻4年不孕

現年35歲的王小姐在年初順利產下頭好壯壯的女娃，讓全家沉浸在生命的喜悅中，尤其是43歲的先生更是喜不自勝。兩人是在疫情頭一年結婚，4年來不曾避孕，但倆始終沒有好消息，於是便尋求中醫，心想先把身體調理好，也許好「孕」就會來。不過，中醫師也建議他們到茂盛醫院做詳細的身體檢測，全盤了解生殖系統是否出現問題。

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因此，他們來到李診間，也展開生平第1次的多項生理檢查。王小姐原本以為問題出在她身上，沒想身為理當身強體壯的另一半竟然有問題。她先生說：「軍旅生活壓力很大，時常演習操練，長期睡眠不足…。」。

第1殺：他第1次取精的質、量皆差，只取到0.1 mL精液，標準值至少要1.5 mL；精子前進速率與擺幅都只有標準值的一半、直線性僅有54%。只有精子活動率與濃度勉強達標。

第2殺：精子結合力率(HBA)低到只有15%，遠低於80%的正常值。

第3殺：精子DNA雙股斷裂檢測結果也是不及格，碎片率達22.83%，正常要在19%以下。

精子DNA雙股斷裂會造成精子與胚胎染色體異常，並提高流產率

李茂盛院長說明，男性因素導致的不孕比例，約占3成。各大生殖中心多以一般精子檢測來了解男性精子的質量，但卻無法更深入得知DNA的狀況。「臨床上，我遇過很多生殖系統正常、卵子品質也好的女性在試管成功後卻反覆流產，追溯問題根源乃指向精子。像王小姐本身卵巢和子宮都很好，但她先生雖然是軍人，理當身強體壯，但他的精子卻慘遭3殺，尤其是精子DNA雙股斷裂會使受精後的胚胎發育受影響，目前研究顯示：碎片率超過19%與流產有顯著相關性。」故此，若不解決不孕男性的問題，身為太太的一方儘管試管成功，最後卻流產，身心都會受到很大的煎熬。

茂盛醫院生殖中心主任黃俊嘉博士則說：「碎片化是指精子DNA斷裂的比例，主要是因體內氧化壓力大所導致，可再區分為：單股與雙股。若是單股斷裂，還能透過沒斷裂的一邊來修復已斷裂的部分，所以對試管成功率的影響不大；但若為雙股斷裂，就真的沒戲唱了。在「胚胎影像即時監控系統(TIME LAPSE)」觀測下發現，由雙股斷裂的精子所形成的胚胎，其發育過程較慢、也較差，所以流產率會提高；同時，精子DNA雙股斷裂也是造成精子染色質缺陷的原因之一，會增加胚胎染色體異常率。」故此，茂盛醫院能挑選品質優良、DNA沒有斷裂的精子，再與質優的卵子進行結合以培育出好的胚胎，植入之後，就能降低流產率，並提高活產率。

4年不孕夫妻經茂盛醫院高級精子檢測與AI試管技術，終於順利產女

王小姐的先生幸賴李院長配置的高級精子檢測設備，並經調理體況，經過3個月，他的精子數量、活動度、型態都有明顯的提升，於是做第2次取精。李院長說：「可透過「抗氧化」的方式來提高精子品質，首先是要調整生活飲食和作息，如：不熬夜、多運動、攝取魚肉蔬果，少攝取糖分、禁菸酒…等；再補充養精5寶，如：維他命C、維他命E、Q10、鋅、精胺酸，都能降低氧化壓力。

李茂盛院長抱著試管寶寶。（圖片提供／茂盛醫院）

同時，王小姐在試管療程一開始就取得14顆卵子，先進行冷凍儲存。爾後與她先生的第2批質量較佳的精子進行結合，共培育出3顆胚胎。李院長採用「胚胎影像即時監控系統」及「AI大數據評分系統」，從中挑選出一顆高達17分的第5天特優等囊胚做植入，即順利著床發育。王小姐從初診到懷孕只花費3個月的療程時間，今年年初便產下重達3780公克的女娃兒。她說：「感謝李院長的妙手神助，我只有1次取卵，先生則是第2次才取到好精，我們才能結合出優質胚胎，一次植入就成功懷孕、順利生產，我們真的太幸運了！」

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資料來源：華人健康網

https://www.top1health.com/Article/88/98147

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