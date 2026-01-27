阿凡達連霸之路夢碎《關鍵公敵》票房登頂 星爵自爆 20 年前曾是「刺客」邊緣人

「星爵」克里斯普瑞特這次不拿雷射槍，改拿小手槍守護真相。（索尼提供）

由「星爵」克里斯普瑞特（Chris Pratt）與《沙丘》女神蕾貝卡弗格森（Rebecca Ferguson）聯手主演的科幻懸疑動作鉅作《關鍵公敵》，近期在北美影壇掀起狂瀾。上映首週末即以 1,110 萬美金（約 3.5 億台幣）強勢登頂，終結了《阿凡達：火與燼》長達五週的票房神話，展現出銳不可擋的黑馬氣勢。

《關鍵公敵》上映首週末以 1,110 萬美金（約 3.5 億台幣）強勢登頂，終結《阿凡達：火與燼》長達五週的票房神話。（索尼提供）

本片由《刺客聯盟》視覺大師提默貝克曼比托夫執導，這是他與克里斯普瑞特睽違近 20 年的再度合作。克里斯幽默表示：「大家可能都忘了我演過《刺客聯盟》，那是我剛到好萊塢、還是個電影菜鳥的時候。20 年後能跟提默再次碰頭，他把敘事層次推向了全新境界。」談到劇本，克里斯更是讚不絕口，直言這是他看過最創新的懸疑故事，「一翻開就停不下來，它會讓你重新找回當年看《捍衛戰警》那種血脈賁張、全程無尿點的快感！」

電影的核心亮點，莫過於蕾貝卡弗格森飾演的 AI 法官「麥達斯」。這位被克里斯戲稱為「魔鬼終結者版茱蒂法官」的角色，冷酷且高效地掌控法律。蕾貝卡點出電影背後的警示：「當人類過度依賴 AI 給出『正確答案』，我們往往忽略了它距離真相其實非常遙遠。這部片將讓觀眾質疑：我們所身處的網路世界，到底有多少真實？」

《關鍵公敵》在海外收獲一致好評，《Variety》雜誌更盛讚其為「《關鍵報告》與《記憶拼圖》的完美混合體」，極速的剪輯節奏讓影迷直呼震撼。

為了讓影迷搶先體驗電影中的壓迫感，片中令罪犯顫抖的「AI 法庭審判椅」已空降台北信義區！即日起至 2 月 5 日，民眾可前往臺虎信義參與「有醉無醉」公審活動。只要坐上審判椅，並精準在計時器按下電影上映日期「02'06」，即可獲贈電影限量特調。此外，1 月 29 日起，《關鍵公敵》也將強勢登陸台北國際電玩展（TGS），在南港展覽館設置主題攤位，完成打卡即可獲得精美小禮。《關鍵公敵》將於本週五（1月30日）全台口碑場搶先上映，2月6日正式上映。

