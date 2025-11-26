《阿凡達》卡麥隆怒嗆Netflix「肖想拚奧斯卡」 堅持院線是王道

〔記者鍾志均／綜合報導〕《阿凡達》名導詹姆斯卡麥隆向來直言不諱，近來更是砲火猛烈，外媒報導，他最新一次的矛頭指向 Netflix 和執行長 Ted Sarandos，指出Netflix的電影不應該有資格角逐奧斯卡獎。

詹姆斯卡麥隆接受《The Town》主持人馬修別洛尼訪問時，分享他對 Netflix 若在收購華納兄弟的競標中擊敗派拉蒙的看法；據說目前派拉蒙在這場競爭中領先。對卡麥隆而言，他明顯支持派拉蒙贏下這場競賽。

卡麥隆提及Netflix執行長 Ted Sarandos曾公開說過「院線電影已死」，接著嘲諷 Netflix 若買下華納兄弟、卻承諾維持院線發行的說法是一種「欺騙」行為，並抨擊這家串流平台目前的策略，讓電影進行極短期的「微上映」以符合奧斯卡參賽資格。

卡麥隆直言：「電影就應該是為戲院而拍，而如果奧斯卡不代表院線，那對我來說就毫無意義。我認為它(奧斯卡)已經被挾持了，而我覺得這非常可怕。」

事實上，卡麥隆對「戲院觀影」力量的信念毋庸置疑，他的電影總是以宏大的規模與視野製作，值得在越大的銀幕上觀看越好，無論是《鐵達尼號》、《阿凡達》系列，或《魔鬼終結者2》、《異形2》等動作大片。

最後卡麥隆提出解決方案，表示「如果他們(Netflix)願意讓電影在2000家戲院上映整整一個月，那他們才應該被允許參賽。」

Netflix 近來備感壓力，要求在影片上架串流平台前，先讓電影在戲院有更明顯的上映檔期；最近飽受粉絲批評的像是吉勒摩戴托羅入圍威尼斯競賽片的《科學怪人》、驚悚片《炸藥屋》等，都被指出應獲得更廣泛的院線上映。

