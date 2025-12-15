阿凡達：火與燼試片叫好 導演：非看不可

《阿凡達：火與燼》將於12月17日震撼上映。

記者戴淑芳∕台北報導

再等兩天！《阿凡達：火與燼》試片口碑出爐，被譽為再次將電影工藝推向極致的大師鉅作！

《阿凡達：火與燼》15日舉行台灣媒體試片，口碑出爐，詹姆斯卡麥隆說明本集為前3集的三部曲總結篇章，看過前兩集的人絕對非看本集不可！柔伊莎達娜14日在新北耶誕城巨星演唱會上，也為台灣觀眾首度曝光最新電影片段，令全場觀眾驚呼、期待指數破表！

《阿凡達：火與燼》媒體試片口碑爆棚，一幕接著一幕的刺激動作場面，以及磅礡華麗的場面與視覺效果，皆被譽為比起前兩集有過之而無不及，延續以家庭為核心的劇情，更是令人感動不已、不禁潸然淚下。

金獎大導詹姆斯卡麥隆日前對外說明本集為前3集的三部曲總結篇章：「與其把本片當作一部續集，它更像前3集的三部曲總結篇章，可以把它比擬為一齣戲的第三幕。」而說到對於觀眾是否買單的一把賭注，他也胸有成竹地說：「超過300公分的納美星藍人，其實也是人。」

