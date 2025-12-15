《阿凡達：火與燼》上映倒數拋驚喜 柔伊莎達娜「現身」新北耶誕城

【緯來新聞網】《阿凡達：火與燼》即將上檔，導演詹姆斯卡麥隆說明本集為前三集的三部曲總結篇章，看過前兩集的人絕對非看本集不可。昨晚（14日）新北耶誕城巨星演唱會上首度曝光最新片段，還加碼女主角柔伊莎達娜的問候影片，相當驚喜。

《阿凡達：火與燼》傑克（右）與奈蒂莉仍糾結在喪子之痛。（圖／二十世紀影業提供）

詹姆斯卡麥隆日前對外表示，「與其把本片當作一部續集，它更像前三集的三部曲總結篇章，可以把它比擬為一齣戲的第三幕」。對於觀眾是否買單的確是一把賭注，他胸有成竹地說：「超過300公分的納美星藍人，其實也是人。」



柔伊莎達娜備感窩心，特別錄製問候影片獻給台灣觀眾，在昨晚新北耶誕城巨星演唱會上首度曝光，並加上最新片段搶先看，當「蘇傑克」與「奈蒂莉」商討如何面臨自己的共同傷痛，她聲淚俱下地提及「只剩信念」，但對方則真心地回答：「你有這個家。」《阿凡達：火與燼》12月17日全球上映。

柔伊莎達娜問候台粉影片在新北耶誕城播放。（圖／二十世紀影業提供）

