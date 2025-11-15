《阿凡達：火與燼》上映日提前 搶進新北耶誕城光雕秀首播

新北歡樂耶誕城《阿凡達：火與燼》主題光雕投影秀，即日起每晚整點15分播放。二十世紀影業提供

《阿凡達：火與燼》（Avatar: Fire and Ash）確定將提前於12月17日（三）在全台3D震撼大銀幕隆重上映，使台灣成為全球第一波登場的市場，讓影迷可以搶先目睹這部備受期待的大作。《阿凡達：火與燼》也將進攻新北耶誕城，為了替電影盛大造勢，台灣也舉辦了盛大的主題活動，將《阿凡達》電影的精彩片段於新北耶誕城播放，讓潘朵拉星球的壯闊影像盡收眼底！

《阿凡達：火與燼》首度在台舉辦主題光雕投影秀，從11月14日起持續到12月28日，每晚18:00至午夜00:00，每整點15分（例如18:15）準時播放，成為粉絲打卡必看！

新北歡樂耶誕城《阿凡達：火與燼》主題光雕投影秀至12/28每晚播放。二十世紀影業提供

《阿凡達：火與燼》主題光雕投影秀將電影的精彩片段、潘朵拉星球浩翰無比的壯闊景象，以及其中的全新物種，統統盡收眼底。民眾可以透過這場光雕秀，搶先感受到《阿凡達：火與燼》電影的視覺震撼。電影將於12月17日（三）以3D版本在全球震撼大銀幕上映。



