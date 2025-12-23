《阿凡達：火與燼》上映5天全台票房破億！導演曝幕後關鍵：細節是靈魂

記者王培驊／台北報導

《阿凡達：火與燼》上週三於全台與全球同步上映後，便以廣大影迷支持下空降票房冠軍，全台僅僅五天便驚破1億2470萬、全球總票房至今更已達3億4500萬美金，再造萬人空巷的現象級觀影！

《阿凡達：火與燼》上映五天全台票房破1億2470萬。（圖／二十世紀影業 提供）

在昨日公佈的最新幕後花絮中，詹姆斯卡麥隆與幕後團隊說明《阿凡達：火與燼》的製作過程與內幕，興奮之情溢於言表，在針對架空的潘朵拉龐大世界觀設計，製作設計師狄倫普羅契解釋：「建構一個智慧且成熟的文化，關鍵在於細節。」《鐵達尼號》金獎服裝設計師黛博拉史考提到反派納美人灰燼族的造型表示：「身上滿是傷痕與穿環，他們是群不畏懼痛苦的人。」成功打造出令人畏懼的氛圍。

廣告 廣告

《阿凡達：火與燼》劇照。（圖／二十世紀影業 提供）

對於本片製作的龐大精細及為求逼真的程度，狄倫普羅契進一步解釋：「我們搭建了一個巨大的實景佈景，作為風行者船的浮動吊艙的主甲板。」強調讓拍攝結果更趨於真實，柔伊莎達娜也直呼：「有特地為我們打造的工具及武器，要創造納美人所需一切。」金獎影后凱特溫斯蕾大讚：「透過動態捕捉技術，導演及數位團隊可以將《阿凡達》世界，栩栩如生地展現在觀眾眼前。」詹姆斯卡麥隆總結：「我們要傳達一個在視覺上，引人入勝、情感上扣人心弦的故事！」《阿凡達：火與燼》全版本全台震撼大銀幕，現正好評熱映中！

《阿凡達：火與燼》劇照。（圖／二十世紀影業 提供）

更多三立新聞網報導

中國男星恐出大事！命理師示警「劫數難逃」 談劉宇寧：遭資方過度消耗

82歲樂壇傳奇罹肺癌！支氣管炎拖11週「意外救他一命」 放話：一定回歸

跨年恐怖鉅作黑馬！吃一塊蛋糕後失控 溫子仁力讚：精神崩潰之旅

日本男優跨界唱中文情歌！美少男CP超曖昧 《原地交往》甜度破表

