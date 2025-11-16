《阿凡達：火與燼》主題光雕投影秀 新北歡樂耶誕城震撼登場
最受矚目壓軸史詩鉅獻《阿凡達：火與燼》，確定再提前一天將於12月17日全台3D震撼大銀幕，成為全球第一波登場的市場！在台首度舉辦主題光雕投影秀，14日晚間於2025新北歡樂耶誕城隆重登場。
今年台灣也很「阿凡達」，2025新北歡樂耶誕城今日正式開成，而《阿凡達：火與燼》更首度舉辦主題光雕投影秀，於14日晚間20：15首播，並從11月14日到12月28日每晚18：00至午夜00：00，每整點15分（如18：15）播放，《阿凡達：火與燼》主題光雕投影秀將電影精彩片段、潘朵拉星球浩翰無比的壯闊，以及其中的全新物種，統統盡收眼底，讓民眾可以透過光雕秀，搶先目睹《阿凡達：火與燼》電影的視覺震撼。
