《阿凡達：火與燼》 全臺票房破億

記者周毓洵／臺北報導

《阿凡達：火與燼》上週全球同步上映，掀起觀影熱潮，全臺5天票房狂破1億2470萬元，全球累計票房更已衝上3億4500萬美元，氣勢如虹空降各地票房冠軍，再度證明「阿凡達宇宙」的超強吸引力。

掀起觀影熱潮 好評發酵

美國權威市調CinemaScore公布觀眾評分，《阿凡達：火與燼》拿下A級優等評鑑，在影迷好評發酵下，導演詹姆斯卡麥隆總結創作核心：「希望帶給觀眾一個視覺震撼、情感上同樣扣人心弦的故事。」

隨著票房捷報頻傳，官方也釋出最新幕後花絮，卡麥隆與團隊分享拍攝祕辛，製作設計師普羅契則透露，打造潘朵拉世界的關鍵，在於文化細節「要讓一個架空文明看起來成熟且真實，每一個小地方都不能馬虎」。

金獎服裝設計師史考談到片中反派納美人「灰燼族」，形容他們滿身傷痕與穿環，「那是一群不畏懼痛苦的族群」，成功營造出強烈威脅感。為了追求極致真實感，劇組更搭建大規模實景，作為風行者船浮動吊艙的主甲板。凱特．溫斯蕾盛讚動態捕捉技術，讓《阿凡達》的世界能細膩又真實地呈現在觀眾眼前。

《阿凡達：火與燼》全臺上映5天票房破億，全球同步登上票房冠軍。（二十世紀影業提供）