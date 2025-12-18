《阿凡達：火與燼》刷新紀錄奪冠！大反派瓦蘭致命魅力狂圈粉

《阿凡達：火與燼》大反派灰燼族首領「瓦蘭」致命野蠻帶點性感的氣息狂圈粉。（圖／二十世紀影業）





史詩鉅獻《阿凡達：火與燼》昨（17）日於全台隆重上映，單日以新台幣1800萬元空降票房冠軍、刷新首部曲《阿凡達》的開票紀錄，詹姆斯卡麥隆再度證明自己的票房號召力始終不減。

《阿凡達：火與燼》幕後花絮照奧娜卓别林（右）、詹姆斯卡麥隆。（圖／二十世紀影業）

最新宣傳影片中，群星由衷讚揚《阿凡達》系列與本集，雪歌妮薇佛直呼：「這樣的作品我前所未見！」柔伊莎達娜有感而發：「那是一種令全世界為之著迷的體驗。」本系列的核心主題家庭，更是令全球影迷如此喜愛的一大主因：「這是一場關於家人、家園和信任的巨大冒險。」

詹姆斯卡麥隆闡述：「《阿凡達：火與燼》是集前兩部作品整個冒險的最終篇章，能在電影院裡創造出驚奇感，利用最先進的3D設備，將演員栩栩如生的演出呈現在觀眾面前，讓觀眾相信這奇幻世界宛若真實。」

由傳奇喜劇大師查理卓別林（Charlie Chaplin）的孫女奧娜卓别林飾演的大反派灰燼族首領「瓦蘭」，在今日加碼公開拍攝花絮中由群星細聊她的魅力，跟她有火辣對手戲的史蒂芬朗更表示：「奧娜的表演有種獨特的魅力」，山姆沃辛頓亦回應她的演出在大銀幕上看時：「那種感覺更震撼、更恐怖！」《阿凡達：火與燼》全版本現正熱映中。



