《阿凡達：火與燼》刷新首部曲紀錄 開票空降全台冠軍
《阿凡達：火與燼》昨（17日）全台隆重上映，昨日單日以1,800萬空降票房冠軍、刷新首部曲《阿凡達》的開票紀錄，詹姆斯卡麥隆再度證明自己的票房號召力始終不減。
在今日公佈的最新宣傳影片中，雪歌妮薇佛直呼：「這樣的作品我前所未見！」柔伊莎達娜有感而發：「那是一種令全世界為之著迷的體驗。」本系列的核心主題家庭，更是令全球影迷如此喜愛的一大主因：「這是一場關於家人、家園和信任的巨大冒險。」
詹姆斯卡麥隆闡述：「《阿凡達：火與燼》是集前兩部作品整個冒險的最終篇章，能在電影院裡創造出驚奇感，利用最先進的3D設備，將演員栩栩如生的演出呈現在觀眾面前，讓觀眾相信這奇幻世界宛若真實。」
而在台灣的社群網站Threads討論上，亦發現不少衝首日的影迷被初次登場的大反派－灰燼族首領「瓦蘭」野蠻霸道但又帶點性感的氣息圈粉，紛紛留言表示她表現最有記憶點！由傳奇喜劇大師查理卓別林（Charlie Chaplin）的孫女奧娜卓别林飾演的「瓦蘭」，在今日加碼公開的花絮中由群星細聊她的魅力，戲中跟她有火辣對手戲的史蒂芬朗更表示：「奧娜的表演有種獨特的魅力」，山姆沃辛頓亦回應她的演出在大銀幕上看時「那種感覺更震撼、更恐怖」。
看更多 CTWANT 文章
45年古董微波爐光榮退役！主人不捨告別 釣出品牌官方「求收藏至博物館」
新開小店徵「行政職實領55k」每天供餐 工作內容網愣：老闆賺爛
只需手機嗶一下取包裹！超商雙雄推「數位憑證皮夾」 忘帶證件也能領
其他人也在看
金鐘合體小S吐真實心境 蔡康永嘆：以為大S會活得比我久
小S（徐熙娣）日前在好友蔡康永陪同下，出席金鐘獎頒獎典禮，在台上感性致詞更為晚會創下收視佳績，也讓台下眾星哭成一片。時隔1個多月，蔡康永受訪也提及大S（徐熙媛）離世表示，「我遭遇過很多應該比我晚死的人比我早死，大S當然是其中非常重要的人，她是一個很勇敢的人，她也是個痛快的人，這些特質都會讓我誤以為，她應該要有力量可以保護她，活得比我久，而且比我們堅強， 當她死掉，我相信的事就是自欺欺人的事情。」鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前 ・ 4
范世錡傳喊「剖他」捲于朦朧之死 親密擁抱蘇有朋合照被挖！兩人真實關係曝光
台灣偶像男團始祖「小虎隊」三位成員吳奇隆、蘇有朋、陳志朋近年都在中國發展，蘇有朋還為今年中國電影金雞獎擔任主持人，不過網友挖出他與中國男星范世錡過往的擁抱合照，因范世錡捲入于朦朧命案，一張照片瞬間掀起討論。鏡報 ・ 12 小時前 ・ 10
朱孝天稱F4歌曲不好聽 張震嶽罕見發聲駁斥喊他「脫隊的F1」
男團F4言承旭、吳建豪、周渝民12月19日至22日將於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦全新巡演「F✦ FOREVER恆星之城」，成員朱孝天不僅被排除在外，還和相信音樂高層撕破臉，引發網友高度關注。針對過去朱孝天曾說「F4的歌不好聽」，歌手張震嶽16日在限動駁斥並喊他「脫隊的F1」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19
2025 Yahoo十大戲劇排行榜Top 10｜台灣人最愛追什麼劇？ 台劇/韓劇/陸劇全上榜！趙露思、IU意外征服觀眾的追劇魂！
2025 Yahoo戲劇影集排行榜 Top10 片單必須要知道！今年台灣全民追劇追什麼？年度 Yahoo關鍵字搜尋量最高、網路討論聲量與Yahoo電影戲劇編輯部綜合加權精選的「年度最愛劇集」絕對能幫大家防漏、把今年必追好戲都補齊！台灣觀眾葷素不忌，台韓陸劇都愛追：趙露思主演的《許我耀眼》是年底秋冬必看陸劇，《苦盡柑來遇見你》IU以及潤娥、李彩玟的《暴君的廚師》也為大家帶來美好甜蜜的韓劇體驗，征服大家的追劇魂。《我們六個》則是2025話題台劇翹楚！一起來看今年的Yahoo奇摩戲劇影集排行榜Top10。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 61
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 23 小時前 ・ 32
羅志祥演唱會笑果不斷！網看粉絲互動1行為卻不解：神情詭異到像機器
小豬羅志祥出道30週年，13日返場台北小巨蛋，接連2天舉辦「羅志祥30巡迴演唱會」，演唱過程中「驚喜」不斷，不只唱到忘記走位、與粉絲互相砸派，還佯裝生氣罵粉絲們只顧著撿紙花；雖然笑果連連，不過羅志祥在粉絲見面上1行為遭到炎上。鏡報 ・ 2 天前 ・ 62
宣布閃娶大6歲許允樂！李玉璽不藏了 揭爸爸李亞明私下「真實反應」
32歲男星李玉璽跟大6歲、38歲許允樂因為演出舞台劇《婚內失戀》來電，後來雙方大方認愛，趕進度的兩人17日宣布喜訊，證實已經成為夫妻，對此，李玉璽也曝光爸爸李亞明得知婚訊後的反應。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 5
許允樂、李玉璽登記結婚！ 心中的結被愛打開⋯一起牽手面對未來
許允樂和小6歲李玉璽交往時就是以結婚為前提，經常分享生活小點滴讓粉絲們再次相信愛情的模樣。17日許允樂和李玉璽赴戶政事務所登記結婚，也曝光一系列婚紗照，宣布正式成為夫妻。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 39
47歲陳小菁當阿嬤 「9個孫子」過年撒50萬紅包
「戲說一姐」陳小菁17日與林秀玲、璟宣出席《百味人生》訪問，她2011年與大12歲的富商林佐岳結婚，繼女正是前陣子備受討論的「饅頭媽」，談到對方近況，陳小菁笑說饅頭媽現在肚子裡的寶寶，是她第9個孫子，年僅47歲就已經當「阿嬤」，讓一旁林秀玲也嚇了一大跳。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 4
蔡依林周邊才開賣2小時全滅！粉絲爆怒：湧入官網掀退粉聲浪
蔡依林《PLEASURE》巡演話題不斷，繼門票開賣引爆搶票亂象後，官方周邊商品預購再度掀起粉絲怒火，限量機制未說清楚，短短數小時即完售，引發社群炸鍋。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 18
名媛也會下廚！蔡詩芸顛覆外界印象 被名廚讚「火候精準到位」
全台首創料理組隊競賽實境節目《星廚之戰》播出後話題不斷，蔡詩芸參與節目展現出不同於以往的真實一面。過去給人「名媛貴婦」形象鮮明的她，當初宣布參賽時便引發不少觀眾好奇，甚至有網友直言：「蔡詩芸的背景到底多硬啊？真的是誠心想知道。」討論聲量不斷。不過隨著節目播出，蔡詩芸逐漸用實力翻轉外界想像。在節目介紹廚助特色時，她被註解為「節奏、刀工、火候精準到位」，穩定表現不僅讓主廚放心，也成功收服評審的心。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 2
53歲香港女神堅持「不醫美」想優雅變老！一句話說服全網 網讚：這才是人間清醒
陳慧琳在訪談中提到，每個人條件不同，就算是同樣的療程，效果也未必一樣，她還笑說萬一做了眼歪嘴斜要怎麼辦？因此與其冒風險改變臉部線條，不如接受歲月自然留下的痕跡。從近距離鏡頭來看，她的臉部線條並非刻意緊繃，而是保有表情與神情的流動感，這種「看得出年紀、卻不...styletc ・ 23 小時前 ・ 21
高虹安論文案 他嘆雙標：賠償40萬繼續選，這就是可悲的台灣
資策會以侵害著作權為由向新竹市長高虹安求償，智商法院日前判決高虹安應賠40萬元、將2篇論文部分文字圖表自她發表的博士論文中刪除，並於報紙刊登判決主文等1天。前桃園市議員王浩宇感嘆，「林智堅就是十惡不赦、退選，高虹安就是沒關係，賠償40萬下屆繼續選，這就是可悲的台灣」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 175
Energy書偉當爸了 「謝京穎懷雙胞胎」結婚兩周年曝喜訊
謝京穎2023年與Energy書偉結婚，於18日結婚兩周年，宣布懷孕喜訊，且是雙胞胎雙喜臨門。這陣子謝京穎的八點檔戲份吃重，身形被觀眾發現圓潤，小腹微凸，疑似有孕，一個星期前，經紀人才回應：「她都在工作耶，可能水腫吧。」如今看來，應是希望保持神秘，頗為注重儀式感。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前 ・ 14
潘慧如帛琉辣曬比基尼！進入「上帝的水族箱」 讚嘆美景：捨不得離開
潘慧如剛從帛琉度假返台，分享在當地比基尼辣照，直呼：「真的會捨不得離開。」她在被譽為「上帝的水族箱」的帛琉海域，遇見成群鯊魚與鬼蝠魟，挑戰強流放流潛水，也在藍洞裡捕捉到耶穌光灑落的美景。鏡報 ・ 1 天前 ・ 28
震撼彈！SHINee Key 承認「非法接受醫療服務」 將中止所有節目活動
SHINee 成員 Key 今（17日）透過社群發文，針對「注射阿姨」相關爭議首度出面說明，坦承曾在對方安排下接受到府診療，並為自身判斷失誤向大眾致歉，也表明將中止所有正在進行的節目活動。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 19
謝沛恩婚事進度曝！賴佩霞談小女婿換心病逝：又哭又笑
謝沛恩婚事進度曝！賴佩霞談小女婿換心病逝：又哭又笑EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 8
最美年輕阿嬤！47歲陳小菁有9個孫子 林秀玲當場嚇壞
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導三立8點台劇《百味人生》劇情越來越燒腦，全新勢力「葉家」正式登場。由林秀玲飾演的葉家女主人，她的每一步布局，牽動著雙...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
迪麗熱巴才遭疑被「克隆人」取代 新戲慘淡成績出爐！挨酸人氣「連5敗」
中國人氣女演員迪麗熱巴才被網友質疑「容貌全變」，質疑現在出席公開活動的都是「克隆人（複製人）」，新戲《梟起青壤》近日完結，卻成績不如預期，還被點出接連5部戲都慘淡收場，陷入「人紅戲不紅」困境。鏡報 ・ 1 天前 ・ 9
李玉璽許允樂揭「公園婚紗照」僅靈機一動！ 宣布婚訊再發聲：被愛包圍
許允樂今（2025）年1月與小6歲的李玉璽被爆出戀愛消息後，男方隨即大方認愛，更直接表示以結婚為前提在交往，沒想到12月17日下午兩人突然宣布結婚。消息曝光後，一票粉絲給予祝賀，而李玉璽深夜在Instagram限時動態透露，為了迎接當天的重要時刻，他與許允樂一大早就起床梳妝...CTWANT ・ 11 小時前 ・ 14