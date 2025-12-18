《阿凡達：火與燼》刷新首部曲紀錄 開票空降全台冠軍

大反派灰燼族首領「瓦蘭」致命野蠻帶點性感的氣息在網路上廣獲影迷討論。（圖／二十一世紀影業）

《阿凡達：火與燼》昨（17日）全台隆重上映，昨日單日以1,800萬空降票房冠軍、刷新首部曲《阿凡達》的開票紀錄，詹姆斯卡麥隆再度證明自己的票房號召力始終不減。

在今日公佈的最新宣傳影片中，雪歌妮薇佛直呼：「這樣的作品我前所未見！」柔伊莎達娜有感而發：「那是一種令全世界為之著迷的體驗。」本系列的核心主題家庭，更是令全球影迷如此喜愛的一大主因：「這是一場關於家人、家園和信任的巨大冒險。」

詹姆斯卡麥隆闡述：「《阿凡達：火與燼》是集前兩部作品整個冒險的最終篇章，能在電影院裡創造出驚奇感，利用最先進的3D設備，將演員栩栩如生的演出呈現在觀眾面前，讓觀眾相信這奇幻世界宛若真實。」

導演詹姆斯卡麥隆與奧娜卓别林。（圖／二十一世紀影業）

而在台灣的社群網站Threads討論上，亦發現不少衝首日的影迷被初次登場的大反派－灰燼族首領「瓦蘭」野蠻霸道但又帶點性感的氣息圈粉，紛紛留言表示她表現最有記憶點！由傳奇喜劇大師查理卓別林（Charlie Chaplin）的孫女奧娜卓别林飾演的「瓦蘭」，在今日加碼公開的花絮中由群星細聊她的魅力，戲中跟她有火辣對手戲的史蒂芬朗更表示：「奧娜的表演有種獨特的魅力」，山姆沃辛頓亦回應她的演出在大銀幕上看時「那種感覺更震撼、更恐怖」。

