《阿凡達：火與燼》在韓12天連霸！400萬觀眾火速解鎖

〔記者鍾志均／綜合報導〕名導詹姆斯柯麥隆科幻史詩新作《阿凡達：火與燼》在韓國上映以來，至昨(28)連續12天穩坐票房冠軍；韓媒報導，該片在2025年在韓國上映的電影中，用最短時間突破400萬觀眾大關，比夯片《動物方城市2》早一天達標。

據電影票統合電算網統計，《阿凡達：火與燼》在27日單日動員41萬6680名觀眾，票房第二名由《動物方城市2》拿下，該片單日吸引18萬2038名觀眾。

《阿凡達：火與燼》敘述從人類歸化納美族並當上首領的傑克蘇里、妻子納美戰士奈蒂莉及蘇里的家人在經歷奮戰與傷痛後，依然必須展開全新冒險，也將面臨新登場反派的威脅。

廣告 廣告

此外，秋英宇與申詩雅主演愛情電影《即使，這份戀情今晚就會從世界上消失》則為韓國票房第三名，該片改編同名日本輕小說，單日動員6萬9420人，累計觀影人次為29萬4731人。

【看原文連結】

更多自由時報報導

農曆11月「生肖運勢」總整理…布局2026「關鍵第一步」要踩對！

全球百大美女出爐 周子瑜台灣第一美李珠珢首入圍

1227規模7.0地震！氣象署：921、0403後最大 花蓮晃21秒最長

為何LINE Pay在日本停用、卻獲台灣過半人口1270萬人使用 日媒全說了

