《阿凡達：火與燼》世界巡迴造勢如火如荼進行中，所到之處無不轟動，中國、義大利與西班牙也造成萬人空巷，詹姆斯卡麥隆率領柔伊莎達娜及山姆沃辛頓等巨星出席各國首映，令鐵粉影迷嗨翻天！

《阿凡達：火與燼》全球巡迴宣傳 – 義大利站 主要演員盛裝出席／照片：二十世紀影業提供

在最新片段搶先看中，也成為阿凡達的邁爾斯柯邁斯上校，與納美星曼關人領袖瓦蘭暗中協議，企圖聯手一統潘朵拉星球。反派密謀令人恨得牙癢癢！

《阿凡達：火與燼》故事描述從人類歸化納美族並當上首領的傑克蘇里、妻子納美戰士奈蒂莉及蘇里的家人一同，在經歷奮戰與傷痛後，依然必須展開全新冒險，也將面臨新登場反派的威脅。跟隨前兩集的中心主旨，詹姆斯卡麥隆也在這集的劇本中注入跨越國界普世共同的主題—家庭，但也提供全新的觀點，他說：「《阿凡達：火與燼》對於主角們在《阿凡達：水之道》後所產生的情感真實程度，絕對會令人令人出乎意料！」飾演「蘇傑克」的型男主角山姆沃辛頓也提及與自身的投射：「傑克與兒子婁克像是反映彼此的鏡子，就像我和我現實生活中的兒子，我們都想讓下一代成為更好的自己，卻也看到最糟的自己，這點充滿力量也相當耐人尋味。」

《阿凡達：火與燼》 (左前) 詹姆斯卡麥隆與柔伊莎達娜／照片：二十世紀影業提供

去年甫冠上坎城影后及奧斯卡得主頭銜的柔伊莎達娜：「若你覺得《阿凡達：水之道》已經夠龐大、夠震撼，《阿凡達：火與燼》更將帶來前所未有的體驗！」

《阿凡達：火與燼》幕後花絮照 柔伊莎達娜／照片：二十世紀影業提供

最資深影后雪歌妮薇佛：「詹姆斯創造了這套技術環境，讓我們走上空無一物的舞台，卻依然能沉浸在故事之中。」奧斯卡影后凱特溫斯蕾：「電影製作及技術終於跟上詹姆斯的想像力，這正是讓他能夠打造這世界的原因。」

《阿凡達：火與燼》即將在台上映／照片：二十世紀影業提供

詹姆斯卡麥隆更拍胸脯保證：「《阿凡達：火與燼》是前兩部冒險集大成！」他也有感而發地說：「我們必須持續進化，才能帶領觀眾踏上一段新的旅程、新的冒險。」，而指標評論網站爛番茄針對首波試片反應報導下標「各大影評人紛紛在社群網站上表示，最新一集比前兩部更宏大、更黑暗，也更具感染力。」

《阿凡達：火與燼》主題曲入圍金球獎／照片：二十世紀影業提供

日前金球獎入圍名單公布，歌壇天后麥莉主唱配的主題曲〈Dream As One〉勇奪提名，全新MV也隨之大公開，亦獲電影及票房成就獎提名。除了金球獎，本片也獲美國電影學會及國家評論協會點名為年度十大影片，以及評論家的選擇獎最佳視覺效果提名。

新北耶誕城播放《阿凡達：火與燼》主題光雕投影秀 ／照片：二十世紀影業提供

《阿凡達：火與燼》主題光雕投影秀 新北歡樂耶誕城震撼登場

今年台灣也很「阿凡達」！2025新北歡樂耶誕城從11月14日到12月28日每晚18:00至午夜00:00，每整點15分播放《阿凡達：火與燼》主題光雕投影秀將電影精彩片段、潘朵拉星球浩翰無比的壯闊，以及其中的全新物種，統統盡收眼底，讓民眾可以透過光雕秀，搶先目睹《阿凡達：火與燼》電影的視覺震撼！

《阿凡達：火與燼》最新片段曝光 反派密謀太可惡令人恨得牙癢癢

