《阿凡達：火與燼》最新片段曝！反派密謀統一潘朵拉星球

電影《阿凡達：火與燼》最新片段搶先看，反派密謀令人牙癢癢，金球獎提名麥莉主題曲，MV全新大公開！本片世界巡迴造勢如火如荼進行中，所到之處無不轟動，中國大陸、義大利與西班牙也造成萬人空巷，詹姆斯卡麥隆率領柔伊莎達娜及山姆沃辛頓等巨星出席各國首映，影迷嗨翻天！

反派演員奧娜卓别林出席《阿凡達：火與燼》全球巡迴宣傳西班牙站。（圖／二十世紀影業）

在最新片段搶先看中，亦成阿凡達的邁爾斯柯邁斯上校，與納美星曼關人領袖瓦蘭暗中協議，企圖聯手一統潘朵拉星球。反派密謀令人狠得牙癢癢，誰輸誰贏只能進戲院見分曉！

日前金球獎入圍名單公布，歌壇天后麥莉主唱配的主題曲〈Dream As One〉勇奪提名，全新MV也隨之大公開，亦獲電影及票房成就獎提名。除了金球獎，本片也獲美國電影學會及國家評論協會點名為年度十大影片，以及評論家的選擇獎最佳視覺效果提名。《阿凡達：火與燼》12月17日3D震撼全球大銀幕。



