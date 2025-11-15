《阿凡達：火與燼》登新北耶誕城！光雕秀搶看神秘潘朵拉星球

《阿凡達：火與燼》在台首度舉辦主題光雕投影秀。（圖／二十世紀影業）





二十世紀影業年度最受矚目壓軸史詩鉅獻《阿凡達：火與燼》，確定再提前一天將於12月17日全台3D震撼大銀幕，成為全球第一波登場的市場！在台首度舉辦主題光雕投影秀，昨（14）日晚間於2025新北歡樂耶誕城隆重登場。

2025新北歡樂耶誕城《阿凡達：火與燼》主題光雕投影秀。（圖／二十世紀影業）

今年台灣也很「阿凡達」！2025新北歡樂耶誕城今日正式開成，而《阿凡達：火與燼》更首度舉辦主題光雕投影秀，於昨日晚間20點15分首播，並從11月14日到12月28日每晚6點至凌晨12點，每整點15分播放。

《阿凡達：火與燼》主題光雕投影秀將電影精彩片段、潘朵拉星球浩翰無比的壯闊，以及其中的全新物種統統盡收眼底，讓民眾可以透過光雕秀，搶先目睹《阿凡達：火與燼》電影的視覺震撼！

2025新北歡樂耶誕城《阿凡達：火與燼》主題光雕投影秀

時間：11/14－12/28 每晚6點至凌晨12點，每整點15分播放

地點：新北市府大樓 （新北市板橋區中山路一段161號）



