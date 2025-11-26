《阿凡達：火與燼》發布幕後花絮 3大影后齊背書
記者王丹荷／綜合報導
《阿凡達：火與燼》今（27）日發布最新幕後花絮，3大影后雪歌妮薇佛、凱特溫斯蕾、柔伊莎達娜齊聲背書，帶來前所未有體驗！金獎大導詹姆斯卡麥隆更拍胸脯保證：「本集是前2部冒險集大成！」他也繼續注入跨越國界普世共同的主題－家庭，令人更加感同身受，「我們必須持續進化，才能帶領觀眾踏上一段新的旅程、新的冒險。」
雪歌妮薇佛：「詹姆斯創造了這套技術環境，讓我們走上空無一物的舞台，卻依然能沉浸在故事之中。」凱特溫斯蕾：「電影製作及技術終於跟上詹姆斯的想像力，這正是讓他能夠打造這世界的原因。」去年甫冠上坎城影后及奧斯卡得主頭銜的柔伊莎達娜：「若你覺得《阿凡達：水之道》已經夠龐大、夠震撼，《阿凡達：火與燼》更將帶來前所未有的體驗！」
跟隨前2集的中心主旨，詹姆斯卡麥隆也在這集的劇本中注入跨越國界普世共同的主題－家庭，但也提供全新的觀點，他說：「本片對於主角們在《阿凡達：水之道》後所產生的情感真實程度，絕對會令人令人出乎意料！」
飾演「蘇傑克」的型男主角山姆沃辛頓也提及與自身的投射：「傑克與兒子婁克像是反映彼此的鏡子，就像我和我現實生活中的兒子，我們都想讓下一代成為更好的自己，卻也看到最糟的自己，這點充滿力量也相當耐人尋味。」
柔伊莎達娜表示《阿凡達：火與燼》將帶來前所未有的體驗。（二十世紀影業提供）
《阿凡達：火與燼》詹姆斯卡麥隆（左前）保證本集是前2部冒險集大成。（二十世紀影業提供）
其他人也在看
《阿凡達3》技術終於跟上想像力！三大影后背書 詹姆斯：集前作大成
備受期待的科幻鉅作《阿凡達：火與燼》釋出最新幕後花絮，導演詹姆斯卡麥隆透露此集將展現多項技術突破，情節更加緊張刺激，戰場更擴及陸海空三方！三位國際影后也強力背書，直呼「電影製作及技術終於跟上導演的想像力」。TVBS新聞網 ・ 31 分鐘前
《阿凡達：火與燼》是系列最後一部？ 卡麥隆認「要看這部賺多少」
電影《阿凡達：火與燼》即將上映，導演詹姆斯卡麥隆（James Cameron）近日接受節目訪問，透露雖然他有拍攝第四部至第七部的構想，但是不是真的能拍下一部？就要看這部賺多少了。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前
阿凡達：火與燼 (打開潘朵拉新視界) | 電影預告
二十世紀影業年度最受矚目壓軸史詩鉅獻《阿凡達：火與燼》，將於12月17日（三）全台3D震撼大銀幕！今日發佈最新幕後花絮，三大影后齊聲背書，帶來前所未有體驗！金獎大導詹姆斯卡麥隆更拍胸脯保證：「本集是前兩部冒險集大成！」他也繼續注入跨越國界普世共同的主題—家庭，令人更加感同身受。 最新幕後花絮在詹姆斯卡麥隆和眾星卡司、尤其是三大影后的強力背書下，令影迷們更加迫不及待！最資深影后雪歌妮薇佛：「詹姆斯創造了這套技術環境，讓我們走上空無一物的舞台，卻依然能沉浸在故事之中。」奧斯卡影后凱特溫斯蕾：「電影製作及技術終於跟上詹姆斯的想像力，這正是讓他能夠打造這世界的原因。」 去年甫冠上坎城影后及奧斯卡得主頭銜的柔伊莎達娜：「若你覺得《阿凡達：水之道》已經夠龐大、夠震撼，《阿凡達：火與燼》更將帶來前所未有的體驗！」詹姆斯卡麥隆更拍胸脯打包票保證：「本片是前兩部冒險集大成！」他也有感而發地說：「我們必須持續進化，才能帶領觀眾踏上一段新的旅程、新的冒險。」 跟隨前兩集的中心主旨，詹姆斯卡麥隆也在這集的劇本中注入跨越國界普世共同的主題—家庭，但也提供全新的觀點，他說：「本片對於主角們在《阿凡達：水之道》後所產生的情感真實程度，絕對會令人令人出乎意料！」飾演「蘇傑克」的型男主角山姆沃辛頓也提及與自身的投射：「傑克與兒子婁克像是反映彼此的鏡子，就像我和我現實生活中的兒子，我們都想讓下一代成為更好的自己，卻也看到最糟的自己，這點充滿力量也相當耐人尋味。」 上映日期：2025-12-17Yahoo奇摩電影戲劇（預告片） ・ 7 小時前
「怪奇物語」最終季上線 Netflix一度當機1小時
（中央社紐約26日綜合外電報導）串流平台Netflix今晚服務中斷約1小時，導致美國地區用戶無法登入，這恰逢熱門影集「怪奇物語」（Stranger Things）第5季最終季上線。中央社 ・ 13 小時前
玩交友軟體「男生聽到2字像發情」態度180度翻轉 妹子心累：不想再被當幻想對象
現代人經常使用交友軟體尋找對象，一名女網友近日發文抱怨，一些原本愛理不理的聊天對象，只要一知道她是空姐，態度馬上180度大轉變，積極到願意專程機場接送，彷彿聽到「空姐」2字突然發情，令她相當困擾。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
啦啦隊女神KTV疑遭熊抱性騷 陳建州與當事人道歉
當時陳建州因捲入性騷擾爭議，自請暫停職務後，由現任聯盟行銷策略總監周崇偉代理職務。不料上任不久，就被爆出疑似在KTV包廂內從背後熊抱正在唱歌的Amber，引發外界譁然。Amber事後親自發聲證實此事，表示當下「確實非常錯愕」，並以下意識的反應快速掙脫，「我下意識地迅速...CTWANT ・ 10 小時前
香港宏福苑工人吸菸畫面瘋傳 住戶火場外哭喊等妻惹鼻酸
香港大埔「宏福苑」26號發生香港30年來第三起五級火警，經過一夜後，火勢仍未完全撲滅。本次火警釀成嚴重傷亡，許多民眾受困火場，心急如焚的家屬徹夜等待。有居民懷疑是工人亂丟菸蒂釀禍，且事發後有一名維護外台視新聞網 ・ 10 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 1 天前
衝上Netflix第一名！《他為什麼依然單身》好看在哪裡？沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家｜5大劇情看點整理
【文／徐瑞安】Netflix、WeTV熱播的陸劇《他為什麼依然單身》，由霍建華與朱珠主演，霍建華演出不婚主義的中年室內設計師「俞瑜」，個性傲嬌又毒舌，雖然長得帥，但沒人受得了他那張嘴，堪稱是最怪直男，劇情也探討都會男女對待愛情與婚姻的不同態度，爆笑又逗趣，自開播就掀起話題，收穫不少好評。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 3 天前
遭F4排除 朱孝天「個人演唱會爆哭」 傳票房超慘打3.8折...最後竟可免費入場
F4今年在五月天的大巨蛋演唱會合體復出，接著也到上海場擔任嘉賓，就傳出將緊鑼密鼓地籌劃新專輯跟新巡演，沒想到朱孝天卻一直透過直播爆料，後來直接被除名，演唱會僅以F3 言承旭、周渝民、吳建豪為主。日前朱孝天以個人身份在廣東舉辦演唱會，期間一度哽咽落淚，27日傳出是因為票房不如預期。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 11 小時前
金馬大贏家《大濛》上映！「觀眾哭到紅眼」狂用紙巾 他親曝原聲帶內幕
榮獲本屆金馬獎最佳劇情片等五項大獎史詩年度巨作《大濛》，今（27）日正式在全台上映！本片集結金獎怪物新人方郁婷、實力派演員柯煒林、歌手9m88，以及甫獲金馬獎最佳男配角的曾敬驊演出，電影先前橫掃金馬五項大獎，口碑場更是賣座又叫好，被觀眾形容為「一生必看的國片！」，散場時幾乎人人哭紅著眼離席。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
原來爸爸是老司機！兒子整理遺物挖出「3.5磁碟片」，網一看秒懂：是紳士神作
對於現代年輕人來說，DVD、CD 這種儲存媒介已經相當少在使用，大多數都是在音樂專輯或是實體主機遊戲上，更別提還有現在幾乎已經消失的「3.5磁碟片」，更可能只有在影視作品中才會見到。而最近一名網友在整理過世父親的遺物時，意外發現了幾張保存良好的磁碟片（軟碟片），由於不知道其中的內容，就發文附上照片向網友求助。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 9 小時前
（專訪）小禎幫腔胡瓜反燒到自己 前夫李進良再補刀
李進良擔任好友温昇豪首度監製、主演的影集《整形過後》顧問，他與和小禎育有的 18 歲女兒 Emma也在劇中首次演出，飾演整外名醫温昇豪的女兒，可說是「本色出演」。Emma 從小生活與整形密不可分，被問到女兒是否有想整的部分，他回：「我想讓她有天使臉孔，魔鬼身材，但就算是自己女兒，也要尊重客戶隱私。」自由時報 ・ 16 小時前
孫淑媚被誘拐為戲犧牲！她揭「片場秘辛」全劇組嚇到 喊：為什麼只有我
由林孝謙執導的新片《陽光女子合唱團》，集結台灣重量級女演員陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、孫淑媚、陳庭妮、苗可麗、何曼希共同演繹一群逞兇鬥狠的監獄女子，最後因為對於孩子的愛轉身成爲合唱團的感人故事，贏得好口碑也在金馬觀眾票選拿下最受歡迎電影榜首。來不及在金馬影展看到電影的粉絲也不用著急，《陽光女子合唱團》將於12月24-28日搶先口碑場、12月31日全台上映。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
49歲關穎曝更年期陷低潮 「理智線斷掉」老公扛雙重考驗
藝人關穎27日出席2025 第一屆蘋果愛美獎頒獎典禮，除了注重保養，49歲的她也坦然面對年歲的漸長，大方分享更年期的經歷。承認有一陣子陷入低潮，怎麼瘦都瘦不下來，理智線也很容易斷掉，笑說老公需要擔待比較多，因為女兒剛好也在經歷青春期，可謂雙重考驗。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前
獨家／朱孝天直率個性惹禍 下月F4上海演唱會成局外人
朱孝天近期個人巡演遇冷場，門票甚至出現人民幣50元「晚鳥票」就能入場的情況，甚至傳出朱孝天揚言不到八成上座率就不開唱。曾因F4而聲名大噪，成為人生代表作的他，卻公開表示不在意F4名利，不喜歡F4的歌曲，也不願刻意維持團體關係。他在直播中多次洩漏F4復出進度，試錄新歌等尚未公開的團體計畫，如今這些直率與自我行為，使他被排除在下月上海《F☆FOREVER 恒星之城巡迴演唱會》之外，新專輯也無份，成了局外人。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前
「國民爺爺」李順載出殯！河智苑淚崩：把老師放心裡 後輩演員鞠躬送別
南韓「國民爺爺」李順載於25日凌晨離世，享年91歲。今（27日）天清晨5點30分，在首爾松坡區的首爾峨山醫院舉行告別式與發引儀式，演藝圈大批後輩到場送他最後一程，現場氣氛哀戚沉重。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
媽媽癌症復發離世！宋芸樺靈骨塔哭到崩潰…認：不是在演戲
宋芸樺在影集《人浮於愛》飾演角色潘心彤，坦言這個角色對她來說非常難詮釋，因為角色在劇中經歷了很多階段的自我成長，最大的困難點在於如何去理解跟感受她的這些過程，而她也曾與角色相似：「以前的我也曾常把自己放在最後面，把別人的感受與想法擺第一，雖然我現在已經跨過那個階段，但看到角色就讓我回想起以前的狀態，就覺得非常心疼這個角色。」三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
男星愛上女學生！「認識3個月就閃婚」 火速升格當爸
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導有「杏壇歌手」美譽的台語歌手陳昶均，睽違3年在今年3月推出第二張台語專輯《一夜情愁》。而他的喜訊不止於此，24日清晨她...FTNN新聞網 ・ 1 天前
羅PD新綜藝《三傻遊肯亞》開播！線上看連結
[NOWnews今日新聞]韓國知名製作人羅暎錫（羅PD）製作的全新綜藝節目《三傻遊肯亞》，昨（26）日正式在Netflix串流開播，節目中記錄了「搞笑三人組」李壽根、殷志源、圭賢長途跋涉到非洲肯亞，只...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前