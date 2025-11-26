《阿凡達：火與燼》發布幕後花絮 3大影后齊背書

記者王丹荷／綜合報導

《阿凡達：火與燼》今（27）日發布最新幕後花絮，3大影后雪歌妮薇佛、凱特溫斯蕾、柔伊莎達娜齊聲背書，帶來前所未有體驗！金獎大導詹姆斯卡麥隆更拍胸脯保證：「本集是前2部冒險集大成！」他也繼續注入跨越國界普世共同的主題－家庭，令人更加感同身受，「我們必須持續進化，才能帶領觀眾踏上一段新的旅程、新的冒險。」

雪歌妮薇佛：「詹姆斯創造了這套技術環境，讓我們走上空無一物的舞台，卻依然能沉浸在故事之中。」凱特溫斯蕾：「電影製作及技術終於跟上詹姆斯的想像力，這正是讓他能夠打造這世界的原因。」去年甫冠上坎城影后及奧斯卡得主頭銜的柔伊莎達娜：「若你覺得《阿凡達：水之道》已經夠龐大、夠震撼，《阿凡達：火與燼》更將帶來前所未有的體驗！」

跟隨前2集的中心主旨，詹姆斯卡麥隆也在這集的劇本中注入跨越國界普世共同的主題－家庭，但也提供全新的觀點，他說：「本片對於主角們在《阿凡達：水之道》後所產生的情感真實程度，絕對會令人令人出乎意料！」

飾演「蘇傑克」的型男主角山姆沃辛頓也提及與自身的投射：「傑克與兒子婁克像是反映彼此的鏡子，就像我和我現實生活中的兒子，我們都想讓下一代成為更好的自己，卻也看到最糟的自己，這點充滿力量也相當耐人尋味。」

柔伊莎達娜表示《阿凡達：火與燼》將帶來前所未有的體驗。（二十世紀影業提供）

《阿凡達：火與燼》詹姆斯卡麥隆（左前）保證本集是前2部冒險集大成。（二十世紀影業提供）