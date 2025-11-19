《阿凡達：火與燼》精彩片段曝！6張特殊版本海報絕美亮相

《阿凡達：火與燼》釋出首支精彩片段，特殊版本海報一次公開。（圖／二十世紀影業）





二十世紀影業年度最受矚目壓軸史詩鉅獻《阿凡達：火與燼》，在倒數不到30天即將上映，劇組更大量釋出各種宣傳，今（19）日公布最新精彩片段搶先看，展現流暢動作和奇幻光影，特殊版本海報一次齊發也再展壯闊天空奇觀，令人更加迫不及待！ESPN昨日舉辦的周一夜橄欖球賽（Monday Night Football）現場驚見潘朵拉星球首度亮相飛龍掠過球場上空，讓當場目擊觀眾驚呆！

《阿凡達：火與燼》最新精彩片段搶先看，呈現蘇家小孩逃避大反派灰燼族追捕的驚險片段，流暢動作與奇幻光影的視覺特效，令人大呼「更上層樓」，蘇家人團結一心更永不放棄的經典對白再現，也再度令影迷感動不已！

廣告 廣告

《阿凡達：火與燼》特殊版本海報公開。（圖／二十世紀影業）

《阿凡達：火與燼》特殊版本海報公開。（圖／二十世紀影業）

全新海報也再展示阿凡達世界的壯闊天空奇觀，除了主角們騎乘伊卡蘭飛龍的英姿，他們的上方更有令人瞠目結舌的水母版龐大飛行器，令瑰麗壯觀的天空熱鬧無比！此外IMAX、杜比影院、Screen X、4DX等特殊版本海報也同步亮相，張張動感十足且極富巧思，已令忠實粉絲們摩拳擦掌。

知名體育頻道ESPN也在周一夜橄欖球賽播出《阿凡達：火與燼》特別節目，實體「暗夜幻影」飛龍從球場上方飛過，令全場觀眾目瞪口呆！而歌壇天后麥莉為本集獻唱的主題曲〈Dream As One〉也在日前發佈，優美旋律和溫暖歌詞依然感動人心。《阿凡達：火與燼》將於12月17日3D全球震撼大銀幕。



【更多東森娛樂報導】

●《阿凡達：火與燼》預告曝！「蜘蛛」技能威脅納美族存亡

●《阿凡達：火與燼》獨家片段搶先看！一窺潘朵拉星球幕後祕辛

●《阿凡達：火與燼》登新北耶誕城！光雕秀搶看神秘潘朵拉星球

