《阿凡達：火與燼》美國首映！傳要「拍第4部作品」 詹姆斯卡麥隆回應了

好萊塢知名導演詹姆斯卡麥隆執導的科幻電影《阿凡達：火與燼》日前在美國洛杉磯舉行全球首映活動，全體演員盛裝出席這場盛會。該片作為《阿凡達》系列的第三部作品，將再次帶領觀眾回到潘朵拉星球，呈現更加宏大壯觀的視覺體驗。當被問及是否計畫拍攝第四部甚至第五部續集時，詹姆斯卡麥隆幽默回應自己目前處於「失業狀態」，並表示「一年後再來問我吧」，讓外界對系列未來發展充滿期待。

導演詹姆斯卡麥隆與妻子連袂出席《阿凡達：火與燼》首映會。（圖／達志影像美聯社）

《阿凡達：火與燼》的首映活動吸引了全球目光，主演山姆沃辛頓在活動中分享了自己對這部作品的看法。他表示這個故事主要講述一個家庭在潘朵拉星球上經歷的重重考驗，並提到潘朵拉星球的規模正在不斷擴大。山姆沃辛頓認為，如果這些故事能引起觀眾共鳴，想要聽到更多，那麼他們就會繼續發展這個系列。

《阿凡達：火與燼》即將上映。（圖／二十世紀影業提供）

詹姆斯卡麥隆曾透露，《阿凡達3》將迎來主角傑克蘇里的結局。在首映會上，他坦言「迄今為止的任何一部《阿凡達》電影都可能是最後一部《阿凡達》電影，只是事情沒有按計畫進行」。當被問及第四部和第五部的進展時，詹姆斯卡麥隆表示自己根本沒考慮第四部，還開玩笑說：「我現在失業了，一年後再問我吧。」這番回應顯示他並未完全排除未來拍攝續集的可能性，但目前全心全意專注於《阿凡達：火與燼》的宣傳工作。

原定在中國舉行的首映會臨時取消。（圖／翻攝自微博）

值得注意的是，《阿凡達：火與燼》原定於在海南舉行的首映會出現了變動。官方發布聲明表示，海南首映會的紅毯環節決定取消，原因疑似與片名「火與燼」有關，讓人聯想到香港發生的五級大火。主辦方已啟動退票機制，並向影迷們致歉。儘管如此，《阿凡達：火與燼》的全球首映活動仍將繼續在世界各地舉行，為這部備受期待的科幻巨作造勢。

