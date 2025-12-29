「阿凡達：火與燼」聲勢不墜 蟬聯北美票房冠軍

（中央社洛杉磯28日綜合外電報導）業界今天的估計數據顯示，「阿凡達：火與燼」（Avatar: Fire and Ash）蟬聯美加票房冠軍寶座，延續前一週開映氣勢，在耶誕節過後的週末進帳6400萬美元。

法新社報導，根據估計報告，詹姆斯柯麥隆（James Cameron）執導的「阿凡達」系列第3章這個週末全球海撈2億1760萬美元。

根據業界估計，迪士尼動畫片「動物方城市2」（Zootopia 2）收入2000萬美元，北美票房排名從第5升至第2。

廣告 廣告

提摩西夏勒梅（Timothee Chalamet）新片「橫衝直闖」（Marty Supreme）估計有1750萬美元成績，北美排名從前一週的第10衝上第3。

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）產業分析師葛羅斯（David A. Gross）說：「對體育劇情片來說，這是非常出色的開映表現。」

他表示，影評人的評價極佳，觀眾分數也很亮眼，在影評網站CinemaScore有B+成績，「這部片將受惠於本週假期人潮，目前所有上映新片都將因此獲益」。

排名下滑1個位置來到第4的是「家弒服務」（The Housemaid），根據業界估計數字，這部由席德妮史威尼（Sydney Sweeney）和亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）主演的驚悚片，估計賺進1540萬美元。

最新動作喜劇片「大蟒蛇」（Anaconda）以估計約1450萬美元的票房收入排名第5。葛羅斯表示，這對於一部翻拍作品而言，開映表現堪稱「穩健」，3天成績約略符合這類型片的平均值，且表現優於2004年的前作。

排名第6到第10的作品依序為：「大衛：王者降臨」（David），1260萬美元；「海綿寶寶電影版：尋寶大冒險」（The SpongeBob Movie: Search for SquarePants），1120萬美元；「悠唱藍調」（Song Sung Blue），760萬美元；「魔法壞女巫：第二部」（Wicked: For Good），520萬美元；「佛萊迪餐館之五夜驚魂2」（Five Nights at Freddy's 2），440萬美元。（編譯：蔡佳敏）1141229