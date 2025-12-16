《阿凡達：火與燼》試片口碑出爐 柔伊莎達娜耶誕城問候台粉

《阿凡達：火與燼》17日即將上映。（二十世紀影業提供）

年度最受矚目壓軸史詩鉅獻《阿凡達：火與燼》，將在17日上映，IMAX 3D、杜比影院3D, RealD 3D, 4DX和ScreenX等全版本。昨（15）日舉行台灣媒體試片，口碑出爐，被譽為再次將電影工藝推向極致的大師鉅作。詹姆斯卡麥隆說明本集為前三集的三部曲總結篇章，看過前兩集的人絕對非看本集不可，新北耶誕城巨星演唱會上也首度曝光最新片段，令全場觀眾驚呼、期待指數破表。

《阿凡達：火與燼》舉行台灣媒體試片，口碑爆棚，一幕接著一幕的刺激動作場面，以及磅礡華麗的場面與視覺效果，皆被譽為比起前兩集有過之而無不及，延續以家庭為核心的劇情，更是令人感動不已、不禁潸然淚下。

《阿凡達：火與燼》柔伊莎達娜為台灣觀眾揭曉最新電影片段。（二十世紀影業提供）

金獎大導詹姆斯卡麥隆日前對外說明本集為前三集的三部曲總結篇章：「與其把本片當作一部續集，它更像前三集的三部曲總結篇章，可以把它比擬為一齣戲的第三幕。」而說到對於觀眾是否買單的一把賭注，他也胸有成竹地說：「超過300公分的納美星藍人，其實也是人。」

柔伊莎達娜備感窩心地特別錄製獻給台灣觀眾的問候影片，在新北耶誕城巨星演唱會上首度曝光，並加上最新片段搶先看，當蘇傑克與奈蒂莉商討如何面臨自己的共同傷痛，奈蒂莉聲淚俱下地提及她只剩信念，但蘇傑克則秒真心地回答：「你有這個家。」撒滿洋蔥的段落亦十分感人。

