《阿凡達：火與燼》預售票開賣 詹姆斯卡麥隆喊：情感震撼心底
壓軸史詩鉅獻《阿凡達：火與燼》將於17日上映，預售票今日正式全面熱烈開賣中，各版本再度任君挑選，影迷千萬別錯過拿限量好禮，金獎大導詹姆斯卡麥隆也獻給影迷驚喜呼籲：「情感震撼到心底！」
詹姆斯卡麥隆也特別錄製了一段獻給忠實影迷驚喜的話：「我們將再延續《阿凡達》的故事，在大銀幕上帶來最難忘的旅程！」更對影迷呼籲：「情感震撼到心底，氣勢更是史詩級！」他也對影迷獻上誠摯感恩：「因為有你們的熱情參與，這一切才能成真！」
《阿凡達：火與燼》全版本預售票今日全面熱烈開賣，除了搶最佳觀影王位，限量好禮也令影迷趨之若鶩！一般2D及3D版本隨票贈A3大戰款正式海報，IMAX、4DX、Screen X、杜比影院四大特殊版本也各有對應版A3海報，絕對必須手刀搶票並快人一步，才能收藏到難能可貴的海報珍品。
日前《阿凡達：火與燼》於好萊塢杜比影院舉行世界首映，詹姆斯卡麥隆率領全體卡司盛裝出席，為本片造勢率先起跑，柔伊莎達娜以一席飄逸洋裝亮相，宛如女神降臨；雪歌妮薇佛以中性打扮展現出眾氣質與知性美；歌壇天后麥莉也以黑色鑲鑽低胸洋裝高貴登場；山姆沃辛頓與其他男星個個則都西裝筆挺帥氣現身！首映後媒體口碑爆棚，綜藝報：「更磅礴、更優秀，感人程度更勝以往！」Total Film：「至今最棒的一集！」，而指標評論網站爛番茄（Rotten Tomatoes）針對首波試片反應報導下標「各大影評人紛紛在社群網站上表示，最新一集比前兩部更宏大、更黑暗，也更具感染力。」
