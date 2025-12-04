《阿凡達：火與燼》首映評價出爐 詹姆斯卡麥隆：情感震撼到心底

詹姆斯卡麥隆（右）率領《阿凡達：火與燼》演員出席首映。二十世紀影業提供



金獎大導詹姆斯卡麥隆（James Cameron）執導的《阿凡達：火與燼》（Avatar：Fire and Ash）12月17日將在台上映，他特別錄製了一段影片獻給忠實影迷：「我們將再延續《阿凡達》的故事，在大銀幕上帶來最難忘的旅程。」預告「情感震撼到心底，氣勢更是史詩級」，並感性地說：「因為有你們的熱情參與，這一切才能成真。」

《阿凡達：火與燼》前天（12╱2）在好萊塢杜比影院舉行世界首映，詹姆斯卡麥隆率領全體卡司盛裝出席，柔伊莎達娜（Zoe Saldana）以一席飄逸洋裝亮相；雪歌妮薇佛（Sigourney Weaver）則以中性打扮展現知性美；歌壇天后麥莉（Miley Cyrus）以黑色鑲鑽低胸洋裝高貴登場；山姆沃辛頓（Sam Worthington）西裝筆挺帥氣現身。

麥莉以黑色鑲鑽低胸洋裝高貴登場。二十世紀影業提供

首映口碑爆棚，《綜藝報》以「更磅礴、更優秀，感人程度更勝以往」讚譽，Total Film評論：「至今最棒的1集！」而指標評論網站爛番茄（Rotten Tomatoes）則下標：「各大影評人紛紛在社群網站上表示，最新1集比前2部更宏大、更黑暗，也更具感染力。」

《阿凡達：火與燼》預售票開賣祭出限量好禮，一般2D及3D版本隨票贈A3大戰款正式海報，IMAX、4DX、Screen X、杜比影院四大特殊版本也各有對應版A3海報供影迷收藏。

