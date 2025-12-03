《阿凡達：火與燼》首波評價出爐 導演痛失摯友化悲憤為力量

導演詹姆斯卡麥隆（右）跟妻子蘇西（左），對，她就是《鐵達尼號》的那位孫女。（二十世紀影業提供）

倍受矚目的商業大片《阿凡達：火與燼》（Avatar: Fire and Ash）終於揭開神祕面紗，在洛杉磯舉辦勝大首映電影，也同步揭曉大家最關心的，這部片的片長：3小時17分。是的，這是最長的《阿凡達》。

男主角山姆沃辛頓。（二十世紀影業提供）

女主角柔伊莎達娜。（二十世紀影業提供）

在美國時間12月1日週一晚間，導演詹姆斯卡麥隆（James Cameron）在首映會上表示，跟這群優秀的演員，山姆沃辛頓（Sam Washington）、柔伊莎達娜（Zoe Saldaña）、雪歌妮薇佛（Sigourney Weaver）、凱特溫斯蕾（Kate Winslet）、史蒂芬朗（Stephen Lang）等人一起拍戲是非常快樂，「對於某些人來說，我們從2017年就開始合作，已經有8年了。」我們一起拍攝了第二部與第三部的《阿凡達》，所以嚴格說起來這是18個月的拍攝日程。當然有觀眾會覺得『喔，好吧，某個演員加入演出，但只是幫角色配音說話罷了。』你會看到她們以角色演繹的每一個部分，甚至可能是動作特技，這從頭到尾就是一個實際的演出。演員的身心靈都要投入，我與他們一起工作了美好的18個月。」

雪歌妮薇佛。（二十世紀影業提供）

電影《阿凡達：火與燼》主題曲演唱歌手麥莉希拉。（二十世紀影業提供）

他也同時哀悼這部片的製片之一，強藍道（Jon Landau），他們過去一起合作了33年，直到去年過視為止，「強為了跟我們在一起、持續成為這部片的一分子而努力，他所有的精神都注入了《阿凡達》，當他去世時，這是很大的打擊與震驚。我們沒有忘記，這是一部關於人性與如何面對失去跟悲傷的電影，他的精神不僅貫穿了這部片，我也相信因為這樣，促使我們化悲憤為力量，拿出更好的水準，拍出一部他會引以為豪的電影。」

新加入這系列的女星奧娜卓别林。（二十世紀影業提供）

《阿凡達》系列的反派人物，史蒂芬朗。（二十世紀影業提供）

首映後媒體口碑爆棚，《綜藝報》：「更磅礴、更優秀，感人程度更勝以往！」《Total Film》：「至今最棒的一集！」，而指標評論網站爛番茄（Rotten Tomatoes）針對首波試片反應報導下標「各大影評人紛紛在社群網站上表示，最新一集比前兩部更宏大、更黑暗，也更具感染力。」

