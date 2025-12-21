「阿凡達：火與燼」首週末全球票房進帳約109億

（中央社洛杉磯21日綜合外電報導）發行商迪士尼公司今天表示，導演詹姆斯柯麥隆（James Cameron）執導動作冒險科幻片「阿凡達：火與燼」上映首週末全球票房進帳約3億4500萬美元（約新台幣108億8300萬元）。

路透社報導，「阿凡達：火與燼」（Avatar: Fire and Ash）此一估計票房與週末前預期的至少3億4000萬美元相符。

迪士尼公司（Walt Disney Co.）指出，美國和加拿大票房合計達8800萬美元。

廣告 廣告

「阿凡達」系列主角由柔伊莎達娜（Zoe Saldana）和山姆沃辛頓（Sam Worthington）配音，講述一群身高9英尺、藍皮膚的納美人（Na'vi）為守護家人和家園而戰的故事。

第一部「阿凡達」於2009年上映，至今以29億美元的全球票房高居影史榜首。2022年推出的續集「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water）則以23億美元排名第3。（編譯：何宏儒）1141222