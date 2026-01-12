《阿凡達》男主角現身台北！寒流穿短袖「戴安全帽騎機車」0偽裝

【緯來新聞網】科幻鉅片《阿凡達：火與燼》持續在全球熱映，票房表現亮眼。男主角山姆．沃辛頓光（Sam Worthington）近日現身在台北街頭，天寒地凍還穿短袖，原本是正在進行電影拍攝，還被目擊戴安全帽騎機車，十分入境隨俗。

《阿凡達》男主角山姆．沃辛頓光來台拍電影，被捕捉戴安全帽騎機車。（圖／翻攝自samworthingtonbr IG）

山姆．沃辛頓光靠《阿凡達》系列翻身，據美媒報導，光是上一集《阿凡達：水之道》，他就賺得超過1億美元（約31億新台幣）的片酬加分紅，第3集《阿凡達：火與燼》片酬同樣維持8位數美金。



近日山姆．沃辛頓來台拍電影，現場許多知名演員，包括經典影集《X檔案》男星大衛杜考夫尼（David Duchovny），以及多次入圍金馬獎的台灣女星吳可熙和金鐘影帝游安順等人。據《CTWANT》報導，他本月7日現身大安區一間音樂酒吧，當時正值寒流來襲，但為了工作，只穿短袖戲服，從下午一路拍到晚上，還被捕捉到戴西瓜皮安全帽、揹後背包騎機車，相當接地氣。



山姆．沃辛頓在低溫中拍攝獨角戲，他騎著一輛老舊機車停到酒吧後，隨後走入室內拍攝，一直到晚上7點左右，工作告一段落，他搭乘劇組的交通車離開，約莫1個小時後才又回到現場。隔天（8日）晚上，拍攝工作依舊繼續，他一直到凌晨1點半都還沒收工。

