《阿凡達》男星現身台北街頭！「戴西瓜皮安全帽騎車」畫面曝光

《阿凡達》男星山姆．沃辛頓零偽裝現身台北街頭。（圖／CTWANT提供）

電影《阿凡達：火與燼》持續熱映，上映後不僅連續四周冠軍，全球票房達到12.3億美金（約台幣388.8億元），可望再創更高紀錄，男主角山姆．沃辛頓(Samuel Henry John Worthington)日前被直擊零偽裝現身台北街頭，還戴著西瓜皮安全帽、騎著機車穿梭街頭，絲毫無違和感。

根據《CTWANT》報導，電影《美夢》劇組日前在台北市大安區某音樂酒吧包場拍攝，由於當天相當寒冷，讓一名只穿著短袖的男演員顯得格外醒目，仔細一看，對方來頭不小，竟是好萊塢知名演員山姆·沃辛頓，也就是電影《阿凡達》系列的男主角，此外，台灣演員包括游安順及吳可熙等人也在場，現場星光熠熠。

廣告 廣告

《阿凡達》男星山姆．沃辛頓拍攝騎機車畫面。（圖／CTWANT提供）

山姆·沃辛頓拍攝其中一段自己的戲份時，他戴著西瓜皮安全帽，騎著機車到酒吧外停放，看起來毫無違和感，晚上時，他換上西裝繼續在酒吧進行拍攝，趁著拍戲空檔，還跟《2分之1強》班底的美籍藝人柯龍相談甚歡，完全沒有明星架子，而他當天的拍攝工作，直到凌晨一點半都還沒有收工。

此外，現場還有一名大咖演員，就是在《X檔案》中飾演FBI探員「穆德」的大衛·威廉·杜考夫尼，拍攝完畢後，眼見外頭有粉絲等候，他除了親切寒暄，還停留下來幫所有人簽名，作風相當親民。

大衛·威廉·杜考夫尼拍攝完畢後，親切幫等候在外的粉絲簽名。（圖／CTWANT提供）

更多中時新聞網報導

康康久違同台張菲 先被罵一頓

僑外生留台當駕駛 華語須進階級

宣萱見古天樂扛重壓先躲為妙