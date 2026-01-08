《阿凡達》雪歌妮薇佛再戰《邦尼殺死他》 挑戰4吋高跟鞋化身蛇蠍美人

四季線上／李幸倪編輯

曾擔任開發並編寫出人氣美劇《雙面人魔》精彩劇本的布萊恩富勒，自編自導首部奇幻動作長片《邦尼殺死他》，攜手「坎城影帝」邁茲米克森與好萊塢傳奇女星雪歌妮薇佛，打造一場詭譎絢麗視覺盛宴，並強勢問鼎獨立精神獎最佳首部長片、最佳攝影兩項大獎。

《邦尼殺死他》劇情描述小女孩奧蘿拉（蘇菲斯隆飾演）深信，她家中的地板下，潛伏著一隻吃掉她全家的神秘怪物。孤身一人的她，決定向隔壁冷峻的鄰居（邁茲米克森飾演）求助，因為她發現這位看似平凡的男人竟是一名職業殺手！奧蘿拉鼓起勇氣、設法籌到一筆錢，決定「雇用」這位殺手對付怪物。然而，殺手很快意識到，這隻「怪物」可能並非虛構，而是潛伏在他周圍、試圖追殺自己的刺客。為了保護奧蘿拉，他不得不迎擊接二連三的致命襲擊，同時向神秘女子（雪歌妮薇佛飾演）探查真相。隨著危機逼近，兩人的命運緊密交織，而奧蘿拉口中的「怪物」，竟可能比任何人想像得更真實、更可怕…。

《邦尼殺死他》由蘇菲斯隆（左）與邁茲米克森（右）領銜主演／照片：采昌國際多媒體提供

好萊塢傳奇女星雪歌妮薇佛，在近期上映的奇幻史詩熱賣大片《阿凡達：火與燼》當中，回春演出神秘身世納美人少女，而在超現實奇幻動作片《邦尼殺死他》，同樣也將演繹神秘的關鍵人物。投身影壇近50年、參與過無數作品，更登上影后寶座的她，在收到本片邀約時，深陷於故事既獨特又原創的魅力，更被片中女孩主角的勇敢行動所感動，她補充：「片中這位寄養家庭的小女孩，雖然身在恐怖情境當中，但卻機智、堅定又勇敢，用非常『現代女孩』的方式採取行動、保護自己。」讓她深受感動，大讚：「這劇本真的太令人驚豔了！」她同時將在片中展現強勢卻危險迷人的魅力，甚至穿上此生最高的4吋高跟鞋，化身宛如「復古蛇蠍美人」的主角搭檔，讓觀眾看見與過去截然不同的角色形象。導演更向觀眾賣關子：「她很會調情、很強勢，也是一個非常有力量的角色。直到電影結尾，你才會真正知道她是誰，所以這部分我得保密。」不一樣的演繹，將讓觀眾在大銀幕上看見截然不同的雪歌妮薇佛。

邁茲米克森與雪歌妮薇佛互為粉絲 導演爆料兩人拍戲後現場告白

《邦尼殺死他》導演爆料雪歌妮薇佛（右）與邁茲米克森（左）互相欣賞／照片：采昌國際多媒體提供

在《邦尼殺死他》當中，雪歌妮薇佛與「坎城影帝」邁茲米克森成為拍檔、擁有大量對手戲。影帝影后難得同台演出，也讓導演布萊恩富勒忍不住爆料，兩人其實互相都是對方的「超級粉絲」。他興奮分享：「我在拍攝時最愛的一件事，就是看雪歌妮和邁茲多麼深愛彼此，卻又要保持專業。雪歌妮去化妝間時，邁茲會低聲說『能和她合作非常不可思議』；當邁茲換衣服時，雪歌妮會輕輕向自己搧風說『我真的迷死我們的男主角了』，讓我都快忍不住幫他們傳紙條了！」憶起合作過程，雪歌妮也直誇邁茲：「沒想過我們真的能合作，他人超好，是那種你幾乎看不到他『在演戲』的演員！」而邁茲也忍不住直呼：「她親切風趣，要放下迷弟心態實在不容易！」

《邦尼殺死他》邁茲米克森大秀反差魅力 李小龍上身親耍雙節棍

視李小龍為偶像的邁茲米克森在《邦尼殺死他》大甩雙節棍／照片：采昌國際多媒體提供

過去曾在《007首部曲：皇家夜總會》、《奇異博士》、《怪獸與鄧不利多的秘密》等作品中多次詮釋反派角色，而被影迷稱為「反派專業戶」的邁茲米克森，其實私底下擁有頑皮又充滿好奇心的少年反差魅力。因此，導演布萊恩富勒特別為他「量身打造」《邦尼殺死他》中「神祕殺手鄰居」一角，刻意跳脫過往冷酷形象，讓觀眾得以看見影帝不同以往、更貼近真實的一面。當布萊恩富勒向邁茲米克森提案時，一心期待再度合作的他立刻答應接演，並真誠表示：「能夠參與他的首部導演之作，是我的榮幸！」值得一提的是，邁茲本身擁有豐富的特技經驗，更將李小龍視為偶像，這次不僅親自參與動作戲編排，在片中上演雙節棍橋段，拍攝現場更展現高度投入與專業，甚至反過來指導特技團隊，讓人見識到他童心未泯、敢玩，也願意親自上陣的驚艷魅力。布萊恩笑說：「我們像小男孩一樣，用李小龍公仔親自設計幾個特技動作、練習腳步，我也在片中提議來段雙節棍橋段！」這讓邁茲米克森興奮高喊：「能有那麼一瞬間，假裝自己是李小龍，真的很爽！」

《邦尼殺死他》將小女孩與床下嗜人怪物的奇幻故事搬上大銀幕／照片：采昌國際多媒體提供

《邦尼殺死他》結合暗黑童話、殺手電影與超現實奇幻元素，布萊恩富勒提起創作源頭，也揭開一段感傷的童年過往，他回憶：「我童年時最害怕的，其實是和我一起生活的人。我在一個有虐待傾向的父親身邊長大，所以如果能有怪物把他吃掉，我會心滿意足。」他並接續分享：「虐待會讓人產生一種『感知錯亂』，會懷疑他們為什麼那樣做？懷疑為什麼自己被這樣對待？我覺得很多人都必須面對這件事，但不一定有出口去處理。」他希望透過本片，傳遞「即使世界上充滿可怕的事物，但我們仍必須以輕鬆奇趣的方式面對與消化」這項核心，並向觀眾喊話：「這是一個童話故事，用來鼓勵那些受過創傷的孩子，也對心中還住著受傷孩子的大人們說說話，希望大家能從故事中的小女孩看見自己，並從她的勇氣和困境中，找到拯救自己的方法與希望！」

