《阿凡達》雪歌妮薇佛再戰《邦尼殺死他》 4吋高跟挑戰蛇蠍美人

【記者張可芙／綜合報導】

【邦尼殺死他】劇照 (采昌國際多媒體 提供)

好萊塢傳奇女星雪歌妮薇佛（Sigourney Weaver），在近期上映的奇幻史詩熱賣大片《阿凡達：火與燼》（Avatar: Fire and Ash）當中，回春演出神秘身世納美人少女，而台灣影迷也可以在1月16日於上映的超現實奇幻動作片《邦尼殺死他》（Dust Bunny）當中再度看到她，同樣也將演繹神秘的關鍵人物。投身影壇近50年、參與過無數作品，更登上影后寶座的她，在收到本片邀約時，深陷於故事既獨特又原創的魅力，更被片中女孩主角的勇敢行動所感動，大讚：「劇本太令人驚艷了！」她同時將在片中展現強勢卻危險迷人的魅力，甚至穿上此生最高的4吋高跟鞋，化身宛如「復古蛇蠍美人」的主角搭檔，讓觀眾看見與過去截然不同的角色形象。值得一提的是，這次與「坎城影帝」邁茲米克森（Mads Mikkelsen）有大量對手戲的她，竟被導演布萊恩富勒（Bryan Fuller）爆料其實她與邁茲是彼此的「超級粉絲」，為了保持專業始終含蓄忍耐，一旦一方離開現場，卻會忍不住原地大告白！

廣告 廣告

【邦尼殺死他】劇照 (采昌國際多媒體 提供)

76歲雪歌妮薇佛逆齡美炸 變身復古蛇蠍美人大讚劇本「超驚艷」

曾開發並編撰人氣影集《雙面人魔》（Hannibal）的布萊恩富勒，自編自導首部奇幻動作長片《邦尼殺死他》。他身為「傳奇影后」雪歌妮薇佛的死忠粉絲，認為除了科幻作品之外，她也能駕馭奇幻又幽默的表演節奏，因此向她提出演出邀約。而現年76歲，投身影業近50年，參與過無數作品的雪歌妮，在收到本片劇本後，完全深陷故事獨特的原創魅力，她表示：「我從沒看過像這樣的作品，原創、感人、奇幻又幽默，就像一則經典童話的現代變奏！」她接續補充：「片中這位寄養家庭的小女孩，雖然身在恐怖情境當中，但卻機智、堅定又勇敢，用非常『現代女孩』的方式採取行動、保護自己。」這也讓她深受感動大讚：「這劇本真的太令人驚豔了！」

尤其她在片中時髦氣場全開，透過自己成長於1950年代紐約的經驗汲取靈感，展現強勢卻又危險迷人的魅力，她分享：「當時身邊有許多女性是職業婦女，穿著得體、敏銳聰慧、充滿魅力。」因此以這種形象進而塑造角色，更穿上此生最高的4吋高跟鞋，化身宛如「復古蛇蠍美人」的神祕關鍵人物，更向觀眾賣關子：「她很會調情、很強勢，也是一個非常有力量的角色。直到電影結尾，你才會真正知道她是誰，所以這部分我得保密。」不一樣的演繹，將讓觀眾在大銀幕上看見截然不同的雪歌妮薇佛。

【邦尼殺死他】劇照 (采昌國際多媒體 提供)

邁茲米克森私下愛慕雪歌妮薇佛？ 導演爆料兩人拍戲後現場告白

在《邦尼殺死他》當中，雪歌妮薇佛也將與「坎城影帝」邁茲米克森成為拍檔、擁有大量對手戲。影帝影后難得同台演出，也讓導演布萊恩富勒忍不住爆料，兩人其實互相都是對方的「超級粉絲」。他興奮分享：「我在拍攝時最愛的一件事，就是看雪歌妮和邁茲多麼深愛彼此，卻又要保持專業。雪歌妮去化妝間時，邁茲會低聲說『能和她合作非常不可思議』；當邁茲換衣服時，雪歌妮會輕輕向自己搧風說『我真的迷死我們的男主角了』，讓我都快忍不住幫他們傳紙條了！」憶起合作過程，雪歌妮也直誇邁茲：「沒想過我們真的能合作，他人超好，是那種你幾乎看不到他『在演戲』的演員！」而邁茲也忍不住直呼：「她親切風趣，要放下迷弟心態實在不容易！」

這部由「坎城影帝」邁茲米克森領銜主演，打造詭譎絢麗視覺盛宴，並強勢問鼎獨立精神獎最佳首部長片、最佳攝影兩項大獎的年度奇幻動作鉅獻《邦尼殺死他》，即將在1月16日於全台震撼獻映。本片劇情描述小女孩奧蘿拉（蘇菲斯隆飾演）深信，她家中的地板下，潛伏著一隻吃掉她全家的神秘怪物。孤身一人的她，決定向隔壁冷峻的鄰居（邁茲米克森飾演）求助，因為她發現這位看似平凡的男人竟是一名職業殺手！奧蘿拉鼓起勇氣、設法籌到一筆錢，決定「雇用」這位殺手對付怪物。然而，殺手很快意識到，這隻「怪物」可能並非虛構，而是潛伏在他周圍、試圖追殺自己的刺客。為了保護奧蘿拉，他不得不迎擊接二連三的致命襲擊，同時向神秘女子（雪歌妮薇佛飾演）探查真相。隨著危機逼近，兩人的命運緊密交織，而奧蘿拉口中的「怪物」，竟可能比任何人想像得更真實、更可怕…。欲知本片最新消息，請上電影官方臉書粉絲團https://www.facebook.com/ccii.com.tw與Instagram專頁https://www.instagram.com/caichang_film及Threads專頁https://www.threads.com/@caichang_film查詢。