《阿凡達》雪歌妮薇佛再戰《邦尼殺死他》 76歲逆齡美炸蹬4吋高跟挑戰蛇蠍美人

76歲雪歌妮薇佛在本片逆齡美炸，更挑戰4吋高跟鞋，宛如復古蛇蠍美人。（圖／采昌提供）

好萊塢傳奇女星雪歌妮薇佛（Sigourney Weaver），在近期上映的奇幻史詩熱賣大片《阿凡達：火與燼》（Avatar: Fire and Ash）當中，回春演出神秘身世納美人少女，而台灣影迷也可以在1月16日於上映的超現實奇幻動作片《邦尼殺死他》（Dust Bunny）當中再度看到她，同樣也將演繹神秘的關鍵人物。

投身影壇近50年、參與過無數作品，更登上影后寶座的雪歌妮薇佛，在收到本片邀約時，深陷於故事既獨特又原創的魅力，更被片中女孩主角的勇敢行動所感動，大讚：「劇本太令人驚艷了！」她同時將在片中展現強勢卻危險迷人的魅力，甚至穿上此生最高的4吋高跟鞋，化身宛如「復古蛇蠍美人」的主角搭檔，讓觀眾看見與過去截然不同的角色形象。

尤其雪歌妮薇佛在片中時髦氣場全開，透過自己成長於1950年代紐約的經驗汲取靈感，展現強勢卻又危險迷人的魅力，她分享：「當時身邊有許多女性是職業婦女，穿著得體、敏銳聰慧、充滿魅力。」因此以這種形象進而塑造角色，很會調情、很強勢，也是一個非常有力量的角色。直到電影結尾，觀眾才會真正知道她是誰。

在《邦尼殺死他》當中，雪歌妮薇佛也將與「坎城影帝」邁茲米克森成為拍檔、擁有大量對手戲。影帝影后難得同台演出，也讓導演布萊恩富勒忍不住爆料，兩人其實互相都是對方的「超級粉絲」，還會忍不住原地大告白！他興奮分享：「我在拍攝時最愛的一件事，就是看雪歌妮和邁茲多麼深愛彼此，卻又要保持專業。雪歌妮去化妝間時，邁茲會低聲說『能和她合作非常不可思議』；當邁茲換衣服時，雪歌妮會輕輕向自己搧風說『我真的迷死我們的男主角了』，讓我都快忍不住幫他們傳紙條了！」

而憶起合作過程，雪歌妮也直誇邁茲：「沒想過我們真的能合作，他人超好，是那種你幾乎看不到他『在演戲』的演員！」而邁茲也忍不住直呼：「她親切風趣，要放下迷弟心態實在不容易！」

這部由「坎城影帝」邁茲米克森領銜主演，打造詭譎絢麗視覺盛宴，並強勢問鼎獨立精神獎最佳首部長片、最佳攝影兩項大獎的年度奇幻動作鉅獻《邦尼殺死他》，劇情描述小女孩奧蘿拉（蘇菲斯隆飾演）深信，她家中的地板下，潛伏著一隻吃掉她全家的神秘怪物。孤身一人的她，決定向隔壁冷峻的鄰居（邁茲米克森飾演）求助，因為她發現這位看似平凡的男人竟是一名職業殺手！奧蘿拉鼓起勇氣、設法籌到一筆錢，決定「雇用」這位殺手對付怪物。

然而，殺手很快意識到，這隻「怪物」可能並非虛構，而是潛伏在他周圍、試圖追殺自己的刺客。為了保護奧蘿拉，他不得不迎擊接二連三的致命襲擊，同時向神秘女子（雪歌妮薇佛飾演）探查真相。隨著危機逼近，兩人的命運緊密交織，而奧蘿拉口中的「怪物」，竟可能比任何人想像得更真實、更可怕…。

雪歌妮薇佛（右）將在本片與邁茲米克森（左）有大量對手戲。（圖／采昌提供）

導演布萊恩富勒爆料雪歌妮薇佛（右）與邁茲米克森（左）其實互相欣賞。（圖／采昌提供）

