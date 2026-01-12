阿凡達3火力不減 北美票房四連冠

（中央社洛杉磯11日綜合外電報導）業界今天公布的估計數據顯示，「阿凡達：火與燼」（Avatar: Fire and Ash）持續延燒北美票房熱度，這週再以2130萬美元進帳蟬聯賣座冠軍，已連續第4週高居榜首。

法新社報導，根據估計報告，詹姆斯柯麥隆（James Cameron）執導的「阿凡達」系列第3篇，目前全球票房已飆破12.3億美元。

這也是柯麥隆作品在全球票房突破10億美元的第4部。前面3部分別是：1997年「鐵達尼號」 (Titanic)、2009年「阿凡達」 (Avatar) 和2022年「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water）。

第2名是驚悚新片「猩瘋血雨」（Primate），描述一隻暴力寵物黑猩猩的恐怖故事，本週末在美國與加拿大首映成績為1130萬美元。

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）分析師葛羅斯（David A. Gross）說：「對一部原創驚悚片而言，這是個不錯的開局。」

第3名是改編自暢銷小說的「家弒服務 」（The Housemaid），由席德妮史威尼（Sydney Sweeney）與亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）主演，以1120萬美元緊追在後。

迪士尼動畫片「動物方城市2」（Zootopia 2）本週則以1010萬美元退居第4名，目前全球票房累積至16.5億美元。

名列第5的是災難片續集「天劫倒數2：大遷徙 」（Greenland 2: Migration），由傑瑞德巴特勒（Gerard Butler）主演，本週進帳850萬美元。

排名第6到第10的作品依序為：「橫衝直闖 」（Marty Supreme），760萬美元；「大蟒蛇 」（Anaconda），510萬美元；「海綿寶寶電影版：尋寶大冒險」（The SpongeBob Movie: Search for SquarePants），380萬美元；「大衛：王者降臨」（David），310萬美元；「悠唱藍調」（Song Sung Blue），300萬美元 。（編譯：紀錦玲）1150112