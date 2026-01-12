阿凡達3狂掃全球12億美金！男主角台北街頭騎機車戴西瓜皮

根據美國《綜藝》報導，《阿凡達：火與燼》上週末以2130萬美金再度蟬聯北美票房冠軍，第四次登頂週末票房榜首。目前該片北美累積票房達3.42億美金，全球票房輕鬆突破12.3億美金，超越迪士尼真人版《星際寶貝：史迪奇》，登上2025年全球票房第三名。

《綜藝》分析指出，該片自聖誕檔期連續霸榜，同檔期除《瘋狂動物城2》外並無強勢競爭對手。進入2026年後北美市場進入淡季，1月9日上映的《猩瘋血雨》和《末日逃生2：遷移》均難以構成威脅。提莫西查拉梅主演的《至尊馬蒂》、西德尼斯維尼與阿曼達塞弗里德主演的《家弑服務》雖在榜上有一席之地，但體量遠不及《阿凡達3》。

值得關注的是，該片男主角山姆沃辛頓1月7日被目擊現身台北大安區，為台美合製新片《美夢》進行拍攝工作。該片取材自台灣真實發生的外師分屍命案，卡司包括金馬影后提名吳可熙及資深演員游安順。山姆沃辛頓當日下午在某酒吧進行獨角戲拍攝，在低溫中僅穿短袖騎著老舊機車，頭戴西瓜皮安全帽的畫面相當接地氣。

同場拍攝的還有90年代《X檔案》男星大衛杜考夫尼，他在結束工作後親切為台灣粉絲簽名，展現國際影星風範。兩位好萊塢巨星同時現身台北街頭，讓2026年初的台北星光熠熠。

