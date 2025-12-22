《阿凡達3》三天票房破16億！北京影院人潮湧現 視覺震撼劇情兩極

科幻鉅作《阿凡達3》正式在中國大陸上映，短短三天內票房就突破台幣16.85億元，超越前作同期表現並穩坐單日票房冠軍。北京多家電影院因此出現大批提早進場的影迷，為近期冷清的影院帶來人潮。雖然全球票房已超過台幣108億元，但由於片長超過三小時、票價偏高，加上劇情評價兩極，市場預估其在大陸的總票房可能僅達台幣51億元，難以重現前兩部雙雙突破75億元的佳績。

《阿凡達3》上映後北京電影院出現人潮。（圖／央視）

睽違三年，《阿凡達》第三部終於在大陸上映，掀起不小話題。有北京民眾表示，IMAX 3D版本觀感非常好，畫面相當真實。另有民眾認為，最後的大戰場景特別精彩，並強調這個系列在技術方面一直都很頂尖。

從票房數據來看，《阿凡達3》全球票房已突破台幣108億元，其中北美市場約28億元。在中國大陸上映的前三天，票房就達到約台幣16.85億元，比前作同期多出台幣9000萬元，成功擊敗《動物方城市2》，穩坐單日票房冠軍寶座。

《阿凡達3》導演卡麥隆表示，他們嘗試處理那些屬於人類處境中普遍存在的事物，這些理念是永恆的，超越了任何特定的國家或文化。第三部劇情延續前作，描繪主角一家踏上全新冒險，視覺效果依舊震撼，但劇情評價卻出現兩極化的反應。

考慮到片長超過三小時及票價偏高等因素，市場預計《阿凡達3》在大陸的總票房約落在台幣51億元，恐怕難以重現前兩部雙雙突破75億元的巔峰成績。

