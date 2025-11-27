《阿凡達3》技術終於跟上想像力！三大影后背書 詹姆斯：集前作大成

《阿凡達：火與燼》導演詹姆斯卡麥隆（左）與奧娜卓别林（右）。（圖／二十世紀影業提供）

科幻史詩電影《阿凡達：火與燼》最新幕後花絮揭曉，第三集的拍攝技術終於跟上導演詹姆斯卡麥隆的想像力，為觀眾帶來前所未有的視覺體驗。三位國際影后凱特溫斯蕾、雪歌妮薇佛和柔伊莎達娜都強力背書這部作品。導演表示，這部電影是前兩部冒險的集大成，將展現多項技術和藝術上的突破，戰場更擴及陸海空三方，同時也將有兩支全新的納美族群登場。

《阿凡達：火與燼》的故事直接延續第二部《水之道》的結尾，主角傑克蘇里已成為納美族首領，將與家人一同對抗新的反派勢力。影星山姆沃辛頓表示，在這部電影中，角色之間開始出現嫌隙，情節發展更加緊張。電影不僅深入探討角色的陰暗面，導演也注入了跨越國界的普世主題——家庭，使情感張力和戰爭規模都更加震撼。

拍攝技術方面有了全面升級，凱特溫斯蕾認為，電影製作及技術終於跟上詹姆斯導演的想像力，這正是讓他能夠打造這個奇幻世界的原因。雪歌妮薇佛也表示，詹姆斯創造了一套特殊的技術環境，讓演員們能走上空無一物的舞台，卻依然能沉浸在故事當中。動作捕捉和虛擬攝影系統等技術環境的全面升級，讓這部年底壓軸的史詩大片更加令人期待。

柔伊莎達娜幕後花絮照公開。（圖／二十世紀影業提供）

電影預告中展示了潘朵拉星球浩瀚的世界，以及火從山脈而來，燒盡森林的場景，納美族人苦喊救援的畫面令人動容。導演將帶領觀眾重返潘朵拉，體驗比想像中更加壯闊的世界，場面比前作更加磅礡。這部作品不只是視覺上的盛宴，更將通過家庭主題觸動觀眾的心靈，讓大家在大銀幕上感受到前所未有的震撼。

