《阿凡達3》最新片段曝光！「最惡反派」雙人聯手 潘朵拉星球將被摧毀

記者王培驊／台北報導

二十世紀影業年度最受矚目壓軸史詩鉅獻《阿凡達：火與燼》，將於12月17日（三）IMAX 3D、杜比影院3D、4DX和ScreenX等全版本，震撼全台大銀幕！世界巡迴口碑爆棚大成功，最新片段搶先看，反派密謀令人牙癢癢，金球獎提名麥莉主題曲，MV全新大公開。

《阿凡達：火與燼》精彩劇照。（圖／二十世紀影業提供）

《阿凡達：火與燼》世界巡迴造勢如火如荼進行中，所到之處無不轟動，中國、義大利與西班牙也造成萬人空巷，詹姆斯卡麥隆率領柔伊莎達娜及山姆沃辛頓等巨星出席各國首映，令鐵粉影迷嗨翻天！在最新片段搶先看中，亦成阿凡達的邁爾斯柯邁斯上校，與納美星曼關人領袖瓦蘭暗中協議，企圖聯手一統潘朵拉星球。反派密謀令人狠得牙癢癢，誰輸誰贏只能進戲院見分曉。

廣告 廣告

《阿凡達：火與燼》精彩劇照。（圖／二十世紀影業提供）

日前金球獎入圍名單公布，歌壇天后麥莉主唱配的主題曲〈Dream As One〉勇奪提名，全新MV也隨之大公開，亦獲電影及票房成就獎提名。除了金球獎，本片也獲美國電影學會及國家評論協會點名為年度十大影片，以及評論家的選擇獎最佳視覺效果提名。《阿凡達：火與燼》將於12月17日（三）3D震撼全球大銀幕！

《阿凡達：火與燼》反派演員奧娜卓别林出席全球巡迴宣傳西班牙站。（圖／二十世紀影業提供）

《阿凡達：火與燼》導演詹姆斯卡麥隆、柔伊莎達娜。（圖／二十世紀影業提供）

