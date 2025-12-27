《阿凡達3》賣破170億 登耶誕票房冠軍

史詩科幻鉅作《阿凡達：火與燼》全球熱映中，名導詹姆斯卡麥隆日前才受訪表示，如果《阿凡達：火與燼》票房不夠好，他已經做好放棄續作的準備，近日他又說若真的如此，他將開記者會親自曝光後續兩部的劇情走向，不過以耶誕節北美單日票房進帳2400萬美元（約7.5億台幣），穩居冠軍寶座來看，詹姆斯卡麥隆似乎不必開記者會了。

詹姆斯卡麥隆日前向《娛樂週刊》透露，如果該系列真的在《阿凡達：火與燼》就結束，那他會召開記者會披露《阿凡達4》、《阿凡達5》的劇情。先前他也說過，另一個選項會是把後面兩部續作寫成書，他補充：「在這些角色身上，我們構思了極其豐富的文化、背景故事和橫向細節。我很想以那種極致細膩的程度來呈現一些作品。」

廣告 廣告

《阿凡達：火與燼》目前全球票房已賣破5.44億美元（約170億台幣），預計耶誕節4天連假可以再入帳近8000萬美元（約25億台幣）的票房，雖然開片成績略遜上一部，不過依靠3D與IMAX高單價票源，後勁依然強勢，目標直指10億美元（約300億台幣）大關。

「甜茶」提摩西夏勒梅新作《橫衝直闖》在耶誕當天票房大賣950萬美元（約2.9億台幣）位居第二，但該片口碑持續發酵，首周末預計可收穫2000萬至2500萬美元（約7.8億台幣），有望挑戰電影公司A24史上最高開片紀錄。