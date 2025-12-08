「阿凡達3」跨年套票要價1．6萬限量24組開賣秒殺

等了3年電影阿凡達系列第三集即將上映，有影城推出一萬六的豪華雙套票，限量24組，一開賣就秒殺。（圖／東森新聞）





等了3年電影阿凡達系列第三集即將上映，有影城推出一萬六的豪華雙套票，限量24組，一開賣就秒殺，主打看完電影之後可以在絕佳的觀景位接著看101煙火秀。不過有家長感到困惑，阿凡達3的電影分級是保護級，但保護級的標示卻分為P和PG，到底能不能帶小孩去看呢。

讓影迷等了三年，電影阿凡達3火與燼將在台灣時間12月17日上映，新登場的「灰燼族」勢必給觀眾更磅礡的戰鬥和特效場面。

很多人期待電影阿凡達3上映，不過有家長就提出疑問了，阿凡達3在台灣的分級制度是保護級PG，這到底是什麼意思，又到底能不能帶家裡的小孩來看呢。

廣告 廣告

民眾：「如果它只有英文字的話，我可能就是會不懂這樣，是要有家長陪同的意思嗎。」

其實依照台灣的電影分級制度，普遍級英文G就是不分年齡，阿公阿嬤到BABY都可以看，保護級（P或PG）是未滿6歲不得觀賞，輔導級PG－12PG－15，就是指未滿12或15歲不得觀賞，限制級就是未滿18哩母湯。

而阿凡達3雖然列為保護級，但部分影廳會標註PG12，等於未滿12歲小朋友不適合看，提醒爸媽在買電影票前先和影城確認規則。

電影預告阿凡達火與燼：「我發誓我會除掉你。」

畢竟有些打打殺殺可能還是會太過震撼，不過現在有影城推出豪華跨年套票，要價一萬六千元，除了有晚間套餐、電影周邊和伴手禮，看完電影後最大亮點是能到絕佳101煙火秀觀景位倒數迎新年，限量24組已經賣光，儀式感十足。

民眾：「可我覺得性價比不高，這樣我還不如先吃好一點，然後吃完之後再看電影，這樣還比一萬六還要少。」

買不起豪華套票沒關係，像是威秀影城就有推出電影票搭配，千元有找的A餐和B餐，一樣可以擁有造型杯，不過角色爆米花桶單一個售價就要1399元，至於秀泰影城雙人套票售價也要1035元，但還是提醒大家阿凡達3片長依舊是3小時起跳，無論哪種票價，膀胱都要先準備好。

更多東森新聞報導

微善共聚公益行動 聖誕路跑成為永續善循環的新起點

桂格完膳響應「世界糖尿病日」幫助營養更穩定

臺中購物節抽百萬元 幸運兒接電話不敢置信

