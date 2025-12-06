《阿凡達3》香港突撤檔！片名「火與燼」也被刪 片商：至少延期至明年

記者王培驊／台北報導

《阿凡達》系列第三部《阿凡達：火與燼》（Avatar: Fire and Ash）原訂12月17日在香港搶先上映。不過因香港大埔宏福苑近日發生重大火災，20世紀影業今（6）日正式宣布，《阿凡達3》將在香港撤檔，延後至2026年上映，並同步拿掉中英文副標題「火與燼」，改以《阿凡達3》對外宣傳。

《阿凡達3》將在香港撤檔，並拿掉名稱中的「火與燼」。（圖／翻攝自20th Century Studios臉書）

電影公司在官方公告中寫道：「鑒於大埔近日發生的不幸事件，並出於對香港社區的尊重，原定於12月17日上映的《阿凡達3》將延期至2026年推出。我們對所有受影響的市民致以最深切的慰問。新的上映日期將會盡快公布。」同一份公告也同步以英文發出，強調會在確認後提供新的檔期。

《阿凡達3》原計畫下週在海南島國際電影節進行首映，導演詹姆斯柯麥隆也預計現身，不過日前紅毯已因「不可抗力因素」取消，外界推測也與片中「火」的元素敏感度提高有關。台灣則不受影響，電影仍照原訂12月17日上映，全台預售票持續熱賣。

《阿凡達：火與燼》12月17日全台上映。（圖／二十世紀影業提供）

消息曝光後，網路上反應分成兩派。有網友支持撤檔決定，「特殊情況特殊處理，很合理」、「尊重社區感受最重要」、「理解！應該的」。但也有人質疑：「電影跟火災有什麼關係？」、「太敏感了吧？」更有中國網友開酸：「香港想提前看的可以到深圳或廣州，難得換你們來我們這邊看。」香港什麼時候能看到《阿凡達3》，仍有待片方進一步公布新檔期。

