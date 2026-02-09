阿努廷率泰自豪黨成第一大黨 外交部：深化合作促進區域和平

外交部祝賀泰國完成選舉。 圖：高逸帆／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 泰國完成500席眾議員改選，現任總理阿努廷領導的泰自豪黨獲得近200個席次，成為眾議院第一大黨。對此，外交部今（9）日表示，期盼與泰國新一屆政府及國會進一步深化各項實質合作，共同促進區域和平、穩定與繁榮。

泰國8日舉行眾議院選舉，完成500席眾議員改選。阿努廷（Anutin Charnvirakul）所領導的泰自豪黨（Bhumjaithai Party）在本次選舉中一舉成為泰國眾議院第一大黨，將可望結合其他政黨籌組聯合內閣繼續執政。

外交部長林佳龍對泰國順利完成眾議院選舉表達誠摯祝賀，並已指示我國駐泰國代表處代表政府於第一時間向泰國政府及相關當選人士致電祝賀。

外交部表示，台灣與泰國長期在經貿、投資、觀光、文化及教育等領域交流密切，雙方互為重要合作夥伴。近年在新南向政策架構下，雙邊合作持續深化，民間往來日益頻繁，交流互動成果豐碩。

外交部指出，我國期盼未來在既有良好的合作基礎上，持續秉持「總合外交」務實、互惠原則，與泰國新一屆政府及國會進一步深化各項實質合作，共同促進區域和平、穩定與繁榮。

