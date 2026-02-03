阿努廷看好破百席 泰自豪黨拚組閣權

台泰時報今天(3日)報導，泰國總理暨泰自豪黨黨魁阿努廷（Anutin Charnvirakul）2日受訪表示，隨著大選進入最後衝刺階段，泰自豪黨持續以基層動員為主軸展開選戰，並搭配大型造勢活動強化政治能見度。他指出，當天將前往素攀武里府造勢，隔日再赴彭世洛府與素叻他尼府，相關行程均應候選人邀請安排。

阿努廷回應外界將本次選舉視為「藍營」與「橘營」之爭時表示，先前談及對選情的高度信心，主要是為凝聚黨內士氣。泰自豪黨近年持續推動政策並累積施政成果，已讓選民具體感受。

廣告 廣告

他並點名多名核心成員，包括副總理兼財政部長埃卡尼提（Ekniti Nitithanprapas）、商業部長蘇帕吉（Suphajee Suthumpun）及外交部長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow），認為其國際談判經驗有助提升泰國整體信用。

談及國會席次目標，阿努廷以過往選舉經驗說明，泰自豪黨在2019年與2023年大選的實際席次，皆與事前推估相近。本屆已提名超過300個選區候選人，其中約160個選區屬既有優勢區，另有約70區曾以些微差距落敗，黨中央已要求相關人員持續深耕地方。

阿努廷評估，本屆選舉泰自豪黨席次低於100席的可能性不高，反而有機會突破100席，政黨名單席次則預期可達10至15席。他並坦言，最大變數仍來自都市選區競爭，但黨內已提出多項政策主張，爭取不同年齡層支持。

針對選後組閣，阿努廷表示，依慣例應由第一大黨籌組政府，若無法成功，其他政黨結盟亦屬其權利。至於合作對象，他強調可與各方對話，但前提是不觸及憲法第一、二章及刑法第112條。阿努廷重申，泰自豪黨將依選舉結果決定政治定位，並以合法、透明為原則參與組閣。