阿北下面奇癢「找妹妹被勸退」！醫生一看：滿布蟲卵

生活中心／李明融報導

泌尿科醫師顧芳瑜近日在社群平台分享門診經驗，某天一名阿北回診時表示下體搔癢難耐，是因為先前與「妹妹」親密接觸時，對方察覺異狀建議他就醫檢查，阿北褲子脫下後不得了，陰毛上都是銀白色的雪花蟲卵，讓他不禁開玩笑表示「台灣已經很少這種感染了，伯伯你找的妹妹真的很專業」。

阿北下面奇癢「找妹妹被勸看醫生」！褲子一脫⋯醫看呆：滿布白透蟲卵

顧芳瑜表示，看到阿北的褲子一脫下來，陰毛上都是銀白色的雪花蟲卵。（示意圖／翻攝自維基百科）顧芳瑜在Threads發文分享，一位曾治療過性功能障礙的伯伯回診。原本以為對方狀況又變差，而伯伯解釋「不是啦，我剛好下面有點癢，去找妹妹的時候他說我這個有問題叫我回來看」，顧芳瑜本來以為伯伯在玩幽默雙關，結果褲子一脫，看到許多陰蝨小蟲在毛裡面鑽來鑽去，陰毛上都是銀白色的雪花蟲卵，讓他傻眼表示「好一個『動物方城市』」他進一步表示台灣已經很少這種感染了「伯伯你找的妹妹真的很專業。」貼文曝光後，儘管沒有附上照片，但已經讓不少網友腦中充滿畫面，紛紛留言表示「我要吐了隔著文字都感覺看到蟲」、「找醫生不如找妹妹，先做第一線的把關」、「光看文字敘述就全身發癢」。

廣告 廣告

阿北下面奇癢「找妹妹被勸看醫生」！褲子一脫⋯醫看呆：滿布白透蟲卵

北榮曾說明，陰蝨是一種體外寄生蟲，衣物和床鋪是陰蝨的重要傳播途徑。（示意圖／翻攝自維基百科）

事實上，北榮曾說明，陰蝨是一種體外寄生蟲，以吸食人體血液獲得營養，通常附著在陰毛、腋毛等體毛濃密處，透過親密接觸傳染，衣物和床鋪也是陰蝨的重要傳播途徑。感染者通常會出現搔癢難耐的症狀，從毛髮根部就能看到蟲體或蟲卵。被陰蝨寄生後，可能會出現以下症狀：陰部搔癢（特別是夜間搔癢更甚）、陰部出現紅疹、丘疹、血痂或青斑、內褲上有鐵鏽色粉末狀或顆粒狀虱糞、陰毛根部可發現鐵鏽色或紅褐色橢圓形蟲卵、陰毛處發現陰蝨活動。若民眾有出現以上症狀，應盡早就醫診斷治療，並且注意性接觸衛生，避免性病或寄生蟲感染傳播。





原文出處：阿北下面奇癢「找妹妹被勸看醫生」！褲子一脫⋯醫看呆：都是銀白色雪花蟲卵

更多民視新聞報導

雨神準備long stay！「下最猛地區」曝光

合歡山武嶺「一整片垃圾」！太管處不忍了將重罰

陳耀訓春節蛋黃酥沒秒殺！網揭買氣下滑關鍵原因

