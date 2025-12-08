阿北又是你！太愛喝「阿達仔」1個月遭逮5次酒駕 栽在同一員警手上

記者林意筑／台中報導

魏姓阿伯短短1個月內已違規5次，且都是栽在警員林志誠手裡。（圖／翻攝畫面）

台中北屯有名65歲魏姓阿伯喜愛喝含酒精飲料「阿達仔」，不過卻總忽視「酒後不騎車」交通法規，多次酒後騎腳踏車穿梭在巷弄內，短短1個月內已違規5次，且都是栽在第五警分局文昌派出所警員林志誠手裡，讓員警也感到無奈。

員警盤查魏姓阿伯時，都發現他不僅有酒容、有酒味。（圖／翻攝畫面）

據悉，魏姓阿伯熱愛引用含酒精飲料「阿達仔」，卻總是違規「酒後騎車」穿梭在巷弄內，今（2025）年8月5日至9月3日間，分別在中清路二段、昌平路一段、熱河路二段及文心路四段，共計5次酒後騎腳踏車外出時，因行車未依規定或行車不穩等狀況遭警方攔查，而且都是被同一名警員林志誠逮個正著。

該名員警表示，盤查魏姓阿伯時都發現他不僅有酒容，更有酒味，且魏姓阿伯總是拒絕接受呼氣酒精測試，截止至今累積罰鍰已高達新台幣2萬4000元，讓警相當無奈。

警方提醒，酒後駕駛汽車或騎乘機車會涉及刑法公共危險罪，但酒後騎乘腳踏車除了危險，也會違反道路交通管理處罰條例第73條第3項規定，處新台幣1200元以上2400元以下罰鍰，若拒絕呼氣酒精測試將處4800元罰鍰。民眾切勿貪求方便，將自己推向危險邊緣。

魏姓阿伯因拒絕接受呼氣酒精測試，截止至今累積罰鍰已高達新台幣2萬4000元。（圖／翻攝畫面）

