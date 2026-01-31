阿北喝茫起色心！女學生「當街拽來抱」被關3年
社會中心／李汶臻報導
南部一男子2024年某天深夜，酒後騎機車上路並鎖定路上一名落單的女學生下手。醉阿北下車後對女學生伸出狼爪，一把將對方拽進懷中「熊抱」近10分鐘，期間還作出摀嘴強抱、親吻，甚至摸胸等動作。女學生逃脫「狼抱」後跑進派出所報案，日前判決結果出爐，機車狼10分鐘的惡行換得3年1個月的刑期。
據判決書說法，案發於2024年2月10日深夜11點多，被告陳男酒後騎機車閒晃並沿路尋找目標下手。途中見到一名14歲女學生落單走在街上，頓時萌生淫念、難抑色慾，竟然當街將女學生拽入懷中，並以雙手環抱全程約10到20分鐘。見對方掙扎反抗、還出聲求救，他用手摀住女學生的嘴巴，隨後更進一步做出親吻臉頰等親密舉動，甚至撫摸胸部近5分鐘。
機車狼深夜犯案，當街強抱女學生10分鐘，下場曝光；圖僅示意，非本新聞所指。（圖／民視新聞資料照）
脫身後立刻跑進派出所報案，警方隨即調閱監視器循線追查，將陳男帶回偵辦，訊後依強制猥褻罪嫌移送法辦。陳男應訊坦承，當時有喝點酒，原本要跟她搭訕。高雄地院一審判處他3年3個月徒刑，陳男上訴後改口認罪，遭高雄高分院從輕改判3年1月。陳男再上訴遭最高法院駁回，全案定讞，近日將入監服刑。
《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110
原文出處：女學生落單「色慾阿北」當街拽來抱！摀嘴「開親10分鐘」換關3年
