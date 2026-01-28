阿北回來了！黃國昌宣布柯文哲任國家治理學院院長 培訓白營人才

民眾黨創黨主席柯文哲。資料照。廖瑞祥攝



民眾黨今（1/28）天召開中央委員會會議，黨主席黃國昌宣布，創黨主席柯文哲將接任國家治理學院院長、基隆市副市長邱佩琳擔任指定中央委員。黃國昌說，柯文哲未來將全面地開辦「國政班」、「候選人訓練課程」，強化民眾黨國政人才、擴大社會連結，吸引更多有志之士加入民眾黨，為台灣未來布局。

民眾黨多名幹部投入年底地方選戰，造成人力短缺，黃國昌今天在中央委員會會議上宣布新一波一級主管人事命令，包括柯文哲擔任國家治理學院院長、邱佩琳為指定中央委員、黃國昌兼任政策會主任委員、候任立委許忠信兼任政策會副主任委員；原代理副秘書長謝泊泓、黃成峻，分別擔任行政群副秘書長、組織群副秘書長。

廣告 廣告

黃國昌說，在文宣群方面，文宣部主任李頂立代理文宣群副秘書長、發言人張彤代理新聞輿情部主任、國際事務部副主任廖偉宏代理主任；社會發展部主任由曾鼎文接任，組織發展部主任由李嘉雯接任，翟本喬將擔任2026選戰工作平台網路作戰計畫－大新竹示範區召集人。

黃國昌表示，因應2026地方選舉，這次依照《中央黨部組織規程》所做出的人事調整，就是要強化黨中央整體戰力與精確分工，讓組織運作更穩健、政策論述更全面，也讓第一線拚選戰的夥伴有強大後援，能全力投入選戰與地方服務。

黃國昌強調，邀請柯文哲擔任國家治理學院院長，是因為柯常說「眾人的智慧會超越個人的智慧」，這正是國家治理學院2020年成立的理念，一直以來始終以共融社會、國家治理為目標，未來由身經首都市長選戰、總統的大選的柯領軍，將全面地開辦「國政班」、「候選人訓練課程」，強化民眾黨國政人才、擴大社會連結，吸引更多有志之士加入民眾黨，為台灣未來布局。 黃國昌說明，邱佩琳在基隆市政的亮眼表現有目共睹，不僅擁有深厚的媒體、行銷背景，更具備強大的跨界溝通與整合能力，一直以來在政務推動、社會溝通與資源引進等方面都發揮了卓越戰力。這次邀請邱佩琳擔任指定中央委員，正是借重其豐富的實務經驗與協調能力，未來協助民眾黨深化在國內政策整合與論述的深度，同時提升國際宣傳與交流聯繫的能見度，為民眾黨在政策宣傳與國際接軌上注入強大能量。

針對組織群、行政群、文宣群的一級主管調整，黃國昌表示，組織扎根是2026的關鍵，行政後勤則需具靈活性，讓黨務運轉更順暢；而在文宣空戰、輿情回應、國際交流上，也須持續秉持「迅速、精準、不抹黑」的原則，在既有基礎上，進一步和選民溝通，傳達本黨理念、即時澄清他黨攻擊，同時也要持續拓展國際交流與對話。

黃國昌強調，民眾黨將持續以制度化、專業化為方向，凝聚更多理念相同的夥伴，回應人民期待。

更多太報報導

王家俊專欄：柯文哲「人工生殖法換預算 」背後是更大的一盤棋

總預算、國防特別條例第十度遭封殺！王婉諭批藍白「讓國家安全付出代價」

民眾黨6名新立委2/3宣誓就職 李貞秀將成史上首位中配立委