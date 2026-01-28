阿北回歸！民眾黨拍板新一波人事令 柯文哲任國家治理學院長
民眾黨今天（28日）舉行中央委員會，黨主席黃國昌在會中布達新一波人事命令，其中任命創黨主席柯文哲為國家治理學院長。黃國昌表示，柯文哲親身經首都市長選戰、總統大選，將更全面開辦國政班、候選人訓練課程，不僅強化民眾黨國政人才，更要擴大社會連結，吸引更多有志之士並加入民眾黨，為台灣的未來布局。
黃國昌今天在民眾黨中央委員會中宣布新一波一級主管人事命令，包括柯文哲為國家治理學院院長、基隆市副市長邱佩琳為指定中央委員、黃國昌兼任政策會主任委員、候任立委許忠信兼任政策會副主任委員；原代理副秘書長謝泊泓、黃成峻，分別擔任行政群副秘書長、組織群副秘書長。
黃國昌表示，因應2026地方選舉，此次依照《中央黨部組織規程》所做之黨中央一級主管人事調整，正是要強化黨中央整體戰力與精確分工，讓組織運作更穩健、政策論述更全面，也讓第一線拚選戰的夥伴有強大後援，能全力投入選戰與地方服務。
黃國昌強調，柯文哲親自出馬擔任國家治理學院長，更具有指標性意義，「柯前主席常掛在嘴邊的一句話『眾人的智慧會超越個人的智慧』」這正是國家治理學院2020年成立理念，一直以來始終以共融社會、國家治理為目標。
黃國昌說，未來將由身經首都市長選戰、總統的大選的柯文哲領軍，更全面地開辦國政班、候選人訓練課程，不僅是強化本黨國政人才，更要擴大社會連結，吸引更多有志之士並加入台灣民眾黨，為台灣的未來布局。
至於文宣群部分，文宣部主任李頂立代理文宣群副秘書長、發言人張彤代理新聞輿情部主任、國際事務部副主任廖偉宏代理主任；社會發展部主任由曾鼎文接任，組織發展部主任由李嘉雯接任，翟本喬將任2026選戰工作平台網路作戰計畫大新竹示範區召集人。
