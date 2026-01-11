阿北在睡覺！48歲男開車途中突癱軟 6歲女童救了他一命

【記者鮮明／台中報導】台中市1名48歲陳姓男子日前開車前往幼兒園，女友的6歲女兒放學，回程途中感到身體不適，停靠路邊後竟全身癱軟、無法言語，所幸女童打電話向媽媽求援，警方獲報後在幼兒園附近找到陳男及女童，將陳男送醫後沒有大礙，也確保女童安全，令家人十分感謝。

台中市警五分局日前晚間6時57分接獲1名賴姓女子報案，表示陳姓男友（48歲）開車前往北屯區崇德十九路1家幼兒園，接她女兒下課，後來接到女兒使用男友的手機打電話給她，表示「阿北在睡覺，叫不起來」。

廣告 廣告

賴女焦急向警方說，女兒才6歲，說不清楚發生什麼事，也無法描述人在何處，只能推斷是在從幼兒園返家的路上發生，她也沒記住車牌號碼，擔心發生意外，因此報警求助。

正在巡邏的巡佐賴俊男及警員陳俊延接獲通報後，隨即以崇德十九路的幼兒園為中心，擴大範圍搜尋附近道路；晚間7時13分許在崇德十九路與環美路口發現1部自小客車，副駕駛座車門開啟並閃著雙黃燈，經上前查看後確認是陳男及6歲女童。

警方發現陳男癱倒在駕駛座，仍有意識，但表情痛苦無法言語，員警立即聯絡救護車將陳男送醫，同時也安撫女童情緒，及時避免嚴重後果發生；賴女獲悉後趕到派出所接回女童，非常感謝員警的幫忙。

市警五分局分局長劉其賢表示，正值冬季氣溫寒冷，民眾要隨時注意自己的身體狀況，如有不適應及時就醫，確保健康狀況；遇到緊急救護情況時，應立即撥打119請求專業救護人員的協助，避免衍生其它意外。

警方在崇德十九路與環美路口發現陳男轎車。民眾提供

陳男送醫後沒有大礙。民眾提供

警方將6歲女童帶回派出所，讓她看卡通、吃點心。民眾提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

獨家｜民眾黨跳船潮！參選人齊控「初選細節不透明」 基層怒：還有下一波退黨

獨家專訪｜蕭煌奇才登記結婚圈外女友 招認婚前上酒店、玩交友軟體

2026新北選戰三角督？吳子嘉曝民調：李四川與他五五波

